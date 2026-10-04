Eleições 2026: ainda não votou? Confira os locais de votação em Alegrete e entenda o que está em disputa

A eleição deste domingo (4) movimenta Alegrete e todo o país. Os eleitores brasileiros vão às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 para escolher os representantes que ocuparão cargos nos governos estadual e federal nos próximos quatro anos.
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Em Alegrete, 56.003 eleitores estão distribuídos em 33 locais de votação, conforme a relação eleitoral do município.
Para quem ainda não votou e está com dúvidas sobre onde votar ou quais cargos serão escolhidos, o Portal Alegrete Tudo preparou este guia de serviço.
O que está sendo escolhido nesta eleição?
O eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica, seguindo uma ordem determinada pela Justiça Eleitoral:
Deputado Federal – quatro dígitos;
Deputado Estadual – cinco dígitos;
Senador – 1ª vaga – três dígitos;
Senador – 2ª vaga – três dígitos;
Governador – dois dígitos;
Presidente da República – dois dígitos.
Neste ano, são escolhidos dois senadores por estado, além de deputados estaduais e federais, governador e presidente.
Por que essa eleição é importante?
Os votos definem os representantes responsáveis por decisões que terão impacto direto na vida dos brasileiros nos próximos anos.
O presidente da República comandará o governo federal. O governador ficará à frente do governo do Rio Grande do Sul. Já os senadores, deputados federais e deputados estaduais atuarão nos respectivos Legislativos, participando da elaboração de leis, fiscalização dos governos e definição de políticas públicas e orçamento.
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No caso dos deputados, o voto também contribui para definir a composição das respectivas Casas Legislativas. Já presidente, governador e senador são eleitos pelo sistema majoritário.
Ainda não votou? Veja onde é sua seção em Alegrete
Confira a relação dos locais de votação:
|Local de votação
|Seções
|Eleitores
|C.E. 1º e 2º Graus Emílio Zuñeda
|3, 29, 46, 60, 85, 119, 147, 169, 175, 178, 185, 196, 203
|4.893
|Caverá-Pólo EMEB Francisco Mafaldo
|36
|260
|Centro de Formação de Condutores – CFC
|114, 122, 140
|700
|CIEP – E.E.E.E. Dr. Romário Araújo de Oliveira
|72, 76, 79, 93, 98, 113, 117, 127, 133, 150, 152, 154, 174
|3.932
|DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
|70, 102
|793
|Durasnal-Pólo EMEB João André Figueira
|16, 45
|587
|E.E. 1º Grau José Bonifácio
|91, 101, 110, 121, 131, 138, 145, 159, 170, 182, 189
|3.324
|E.E. 1º Grau Tancredo Almeida Neves
|4, 54, 63, 73, 80, 171, 190
|1.992
|E.E. de Ed. Básica Doutor Lauro Dornelles
|17, 27, 50, 59, 71, 87, 100, 111, 125, 142, 160, 180, 186, 198
|4.731
|E.E.E. Fund. Marquês D’Alegrete
|5, 18, 23, 25, 43, 48, 88, 135
|1.876
|E.E.E. Fund. Ecilda Alves Paim
|193, 209, 217
|809
|E.E.E. Fund. Eduardo Vargas
|207
|298
|E.E.E. Fund. Farroupilha
|9, 20, 24, 62
|925
|E.E.E. Fund. Freitas Valle
|10, 13, 28, 30, 49, 61, 77, 96, 120, 129, 163
|2.824
|E.E.E.F. Demétrio Ribeiro
|2, 38, 68, 84, 106, 123, 139, 156, 187
|3.086
|E.M.E. Fund. José Antônio Vilaverde Moura
|192, 214
|719
|E.M.E. Fund. Lions Clube
|194, 215
|442
|EMEB Fernando Ferrari
|204, 211
|618
|EMEB Francisco Carlos
|12, 64, 153, 181, 205
|1.343
|EMEB Marcelo de Freitas Faraco
|206, 212
|603
|EMEF Waldemar Borges
|184, 191, 202, 210, 218
|1.579
|EMEF Eurípedes Brasil Milano
|199, 213
|618
|EMEF Honório Lemes
|200, 216
|444
|EMEF Luiza de Freitas Valle Aranha
|26, 172, 173, 177, 183, 195
|2.132
|EMEI Mário Quintana
|15, 65, 81, 104
|853
|IEEOA – E.E. 1º e 2º Graus Oswaldo Aranha
|7, 11, 33, 42, 57, 75, 89, 90, 107, 112, 128, 136, 148, 155, 201
|4.258
|Jacaquá-Pólo EMEB Costa Leite
|44
|132
|Jacaraí-Pólo EMEB Constantino de Souza Nunes
|31
|99
|Passo Novo-Pólo EEEF Barros Cassal
|34, 37, 99
|729
|Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete
|69
|268
|UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
|1, 58, 86, 118, 134, 149, 179
|2.021
|UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa
|19, 66, 78, 95, 108, 124, 141, 165, 188, 208
|2.448
|URCAMP – Campus Alegrete
|6, 8, 14, 22, 32, 40, 56, 67, 74, 82, 92, 105, 109, 116, 130, 137, 143, 146, 151, 157, 164, 166, 167, 168
|5.667
Está em dúvida sobre os números?
Uma dica importante para evitar erros é levar uma “colinha” eleitoral com os números dos candidatos escolhidos. O modelo disponibilizado pela Justiça Eleitoral segue exatamente a ordem em que os cargos aparecem na urna.
Antes de confirmar cada voto, confira na tela o nome e a fotografia do candidato. O celular e outros equipamentos eletrônicos não podem ser levados para dentro da cabine de votação, embora documentos digitais possam ser utilizados para identificação antes da votação.
Para quem ainda não foi votar
Quem ainda não compareceu à sua seção deve conferir com atenção o endereço e o número da seção antes de sair de casa. Em Alegrete, há locais com grande concentração de eleitores, como a URCAMP, com 5.667 eleitores, o Emílio Zuñeda, com 4.893, e a Escola Lauro Dornelles, com 4.731.
A orientação é evitar deixar o voto para os últimos momentos e conferir previamente todas as informações necessárias.
A eleição deste domingo define os representantes que estarão à frente das principais decisões políticas do país e do Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos.
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