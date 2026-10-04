Eleições 2026: ainda não votou? Confira os locais de votação em Alegrete e entenda o que está em disputa

4 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

A eleição deste domingo (4) movimenta Alegrete e todo o país. Os eleitores brasileiros vão às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 para escolher os representantes que ocuparão cargos nos governos estadual e federal nos próximos quatro anos.

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Em Alegrete, 56.003 eleitores estão distribuídos em 33 locais de votação, conforme a relação eleitoral do município.

Para quem ainda não votou e está com dúvidas sobre onde votar ou quais cargos serão escolhidos, o Portal Alegrete Tudo preparou este guia de serviço.

O que está sendo escolhido nesta eleição?

O eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica, seguindo uma ordem determinada pela Justiça Eleitoral:

Deputado Federal – quatro dígitos;

Deputado Estadual – cinco dígitos;

Senador – 1ª vaga – três dígitos;

Senador – 2ª vaga – três dígitos;

Governador – dois dígitos;

Presidente da República – dois dígitos.

Neste ano, são escolhidos dois senadores por estado, além de deputados estaduais e federais, governador e presidente.

Por que essa eleição é importante?

Os votos definem os representantes responsáveis por decisões que terão impacto direto na vida dos brasileiros nos próximos anos.

O presidente da República comandará o governo federal. O governador ficará à frente do governo do Rio Grande do Sul. Já os senadores, deputados federais e deputados estaduais atuarão nos respectivos Legislativos, participando da elaboração de leis, fiscalização dos governos e definição de políticas públicas e orçamento.

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No caso dos deputados, o voto também contribui para definir a composição das respectivas Casas Legislativas. Já presidente, governador e senador são eleitos pelo sistema majoritário.

Ainda não votou? Veja onde é sua seção em Alegrete

Confira a relação dos locais de votação:

Local de votaçãoSeçõesEleitores
C.E. 1º e 2º Graus Emílio Zuñeda3, 29, 46, 60, 85, 119, 147, 169, 175, 178, 185, 196, 2034.893
Caverá-Pólo EMEB Francisco Mafaldo36260
Centro de Formação de Condutores – CFC114, 122, 140700
CIEP – E.E.E.E. Dr. Romário Araújo de Oliveira72, 76, 79, 93, 98, 113, 117, 127, 133, 150, 152, 154, 1743.932
DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem70, 102793
Durasnal-Pólo EMEB João André Figueira16, 45587
E.E. 1º Grau José Bonifácio91, 101, 110, 121, 131, 138, 145, 159, 170, 182, 1893.324
E.E. 1º Grau Tancredo Almeida Neves4, 54, 63, 73, 80, 171, 1901.992
E.E. de Ed. Básica Doutor Lauro Dornelles17, 27, 50, 59, 71, 87, 100, 111, 125, 142, 160, 180, 186, 1984.731
E.E.E. Fund. Marquês D’Alegrete5, 18, 23, 25, 43, 48, 88, 1351.876
E.E.E. Fund. Ecilda Alves Paim193, 209, 217809
E.E.E. Fund. Eduardo Vargas207298
E.E.E. Fund. Farroupilha9, 20, 24, 62925
E.E.E. Fund. Freitas Valle10, 13, 28, 30, 49, 61, 77, 96, 120, 129, 1632.824
E.E.E.F. Demétrio Ribeiro2, 38, 68, 84, 106, 123, 139, 156, 1873.086
E.M.E. Fund. José Antônio Vilaverde Moura192, 214719
E.M.E. Fund. Lions Clube194, 215442
EMEB Fernando Ferrari204, 211618
EMEB Francisco Carlos12, 64, 153, 181, 2051.343
EMEB Marcelo de Freitas Faraco206, 212603
EMEF Waldemar Borges184, 191, 202, 210, 2181.579
EMEF Eurípedes Brasil Milano199, 213618
EMEF Honório Lemes200, 216444
EMEF Luiza de Freitas Valle Aranha26, 172, 173, 177, 183, 1952.132
EMEI Mário Quintana15, 65, 81, 104853
IEEOA – E.E. 1º e 2º Graus Oswaldo Aranha7, 11, 33, 42, 57, 75, 89, 90, 107, 112, 128, 136, 148, 155, 2014.258
Jacaquá-Pólo EMEB Costa Leite44132
Jacaraí-Pólo EMEB Constantino de Souza Nunes3199
Passo Novo-Pólo EEEF Barros Cassal34, 37, 99729
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete69268
UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul1, 58, 86, 118, 134, 149, 1792.021
UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa19, 66, 78, 95, 108, 124, 141, 165, 188, 2082.448
URCAMP – Campus Alegrete6, 8, 14, 22, 32, 40, 56, 67, 74, 82, 92, 105, 109, 116, 130, 137, 143, 146, 151, 157, 164, 166, 167, 1685.667

Está em dúvida sobre os números?

Uma dica importante para evitar erros é levar uma “colinha” eleitoral com os números dos candidatos escolhidos. O modelo disponibilizado pela Justiça Eleitoral segue exatamente a ordem em que os cargos aparecem na urna.

Antes de confirmar cada voto, confira na tela o nome e a fotografia do candidato. O celular e outros equipamentos eletrônicos não podem ser levados para dentro da cabine de votação, embora documentos digitais possam ser utilizados para identificação antes da votação.

Para quem ainda não foi votar

Quem ainda não compareceu à sua seção deve conferir com atenção o endereço e o número da seção antes de sair de casa. Em Alegrete, há locais com grande concentração de eleitores, como a URCAMP, com 5.667 eleitores, o Emílio Zuñeda, com 4.893, e a Escola Lauro Dornelles, com 4.731.

A orientação é evitar deixar o voto para os últimos momentos e conferir previamente todas as informações necessárias.

A eleição deste domingo define os representantes que estarão à frente das principais decisões políticas do país e do Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos.

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