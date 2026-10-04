Eleições 2026: ainda não votou? Confira os locais de votação em Alegrete e entenda o que está em disputa

A eleição deste domingo (4) movimenta Alegrete e todo o país. Os eleitores brasileiros vão às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 para escolher os representantes que ocuparão cargos nos governos estadual e federal nos próximos quatro anos.

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Em Alegrete, 56.003 eleitores estão distribuídos em 33 locais de votação, conforme a relação eleitoral do município.

Para quem ainda não votou e está com dúvidas sobre onde votar ou quais cargos serão escolhidos, o Portal Alegrete Tudo preparou este guia de serviço.

O que está sendo escolhido nesta eleição?

O eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica, seguindo uma ordem determinada pela Justiça Eleitoral:

Deputado Federal – quatro dígitos;

Deputado Estadual – cinco dígitos;

Senador – 1ª vaga – três dígitos;

Senador – 2ª vaga – três dígitos;

Governador – dois dígitos;

Presidente da República – dois dígitos.

Neste ano, são escolhidos dois senadores por estado, além de deputados estaduais e federais, governador e presidente.

Por que essa eleição é importante?

Os votos definem os representantes responsáveis por decisões que terão impacto direto na vida dos brasileiros nos próximos anos.

O presidente da República comandará o governo federal. O governador ficará à frente do governo do Rio Grande do Sul. Já os senadores, deputados federais e deputados estaduais atuarão nos respectivos Legislativos, participando da elaboração de leis, fiscalização dos governos e definição de políticas públicas e orçamento.

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No caso dos deputados, o voto também contribui para definir a composição das respectivas Casas Legislativas. Já presidente, governador e senador são eleitos pelo sistema majoritário.

Ainda não votou? Veja onde é sua seção em Alegrete

Confira a relação dos locais de votação:

Local de votação Seções Eleitores C.E. 1º e 2º Graus Emílio Zuñeda 3, 29, 46, 60, 85, 119, 147, 169, 175, 178, 185, 196, 203 4.893 Caverá-Pólo EMEB Francisco Mafaldo 36 260 Centro de Formação de Condutores – CFC 114, 122, 140 700 CIEP – E.E.E.E. Dr. Romário Araújo de Oliveira 72, 76, 79, 93, 98, 113, 117, 127, 133, 150, 152, 154, 174 3.932 DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 70, 102 793 Durasnal-Pólo EMEB João André Figueira 16, 45 587 E.E. 1º Grau José Bonifácio 91, 101, 110, 121, 131, 138, 145, 159, 170, 182, 189 3.324 E.E. 1º Grau Tancredo Almeida Neves 4, 54, 63, 73, 80, 171, 190 1.992 E.E. de Ed. Básica Doutor Lauro Dornelles 17, 27, 50, 59, 71, 87, 100, 111, 125, 142, 160, 180, 186, 198 4.731 E.E.E. Fund. Marquês D’Alegrete 5, 18, 23, 25, 43, 48, 88, 135 1.876 E.E.E. Fund. Ecilda Alves Paim 193, 209, 217 809 E.E.E. Fund. Eduardo Vargas 207 298 E.E.E. Fund. Farroupilha 9, 20, 24, 62 925 E.E.E. Fund. Freitas Valle 10, 13, 28, 30, 49, 61, 77, 96, 120, 129, 163 2.824 E.E.E.F. Demétrio Ribeiro 2, 38, 68, 84, 106, 123, 139, 156, 187 3.086 E.M.E. Fund. José Antônio Vilaverde Moura 192, 214 719 E.M.E. Fund. Lions Clube 194, 215 442 EMEB Fernando Ferrari 204, 211 618 EMEB Francisco Carlos 12, 64, 153, 181, 205 1.343 EMEB Marcelo de Freitas Faraco 206, 212 603 EMEF Waldemar Borges 184, 191, 202, 210, 218 1.579 EMEF Eurípedes Brasil Milano 199, 213 618 EMEF Honório Lemes 200, 216 444 EMEF Luiza de Freitas Valle Aranha 26, 172, 173, 177, 183, 195 2.132 EMEI Mário Quintana 15, 65, 81, 104 853 IEEOA – E.E. 1º e 2º Graus Oswaldo Aranha 7, 11, 33, 42, 57, 75, 89, 90, 107, 112, 128, 136, 148, 155, 201 4.258 Jacaquá-Pólo EMEB Costa Leite 44 132 Jacaraí-Pólo EMEB Constantino de Souza Nunes 31 99 Passo Novo-Pólo EEEF Barros Cassal 34, 37, 99 729 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete 69 268 UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 1, 58, 86, 118, 134, 149, 179 2.021 UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa 19, 66, 78, 95, 108, 124, 141, 165, 188, 208 2.448 URCAMP – Campus Alegrete 6, 8, 14, 22, 32, 40, 56, 67, 74, 82, 92, 105, 109, 116, 130, 137, 143, 146, 151, 157, 164, 166, 167, 168 5.667

Está em dúvida sobre os números?

Uma dica importante para evitar erros é levar uma “colinha” eleitoral com os números dos candidatos escolhidos. O modelo disponibilizado pela Justiça Eleitoral segue exatamente a ordem em que os cargos aparecem na urna.

Antes de confirmar cada voto, confira na tela o nome e a fotografia do candidato. O celular e outros equipamentos eletrônicos não podem ser levados para dentro da cabine de votação, embora documentos digitais possam ser utilizados para identificação antes da votação.

Para quem ainda não foi votar

Quem ainda não compareceu à sua seção deve conferir com atenção o endereço e o número da seção antes de sair de casa. Em Alegrete, há locais com grande concentração de eleitores, como a URCAMP, com 5.667 eleitores, o Emílio Zuñeda, com 4.893, e a Escola Lauro Dornelles, com 4.731.

A orientação é evitar deixar o voto para os últimos momentos e conferir previamente todas as informações necessárias.

A eleição deste domingo define os representantes que estarão à frente das principais decisões políticas do país e do Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos.