Eleições 2026: Cartório Eleitoral reforça orientações para o primeiro turno em Alegrete

Quando o eleitor chegar à seção no próximo domingo (4), uma estrutura preparada há semanas estará à espera para registrar cada voto. Em Alegrete, o Cartório Eleitoral conclui os preparativos para o primeiro turno das Eleições 2026 com 210 urnas eletrônicas disponíveis, incluindo equipamentos de reserva para atender eventuais ocorrências durante a votação.

O juiz eleitoral Rafael Echevarria e a chefe do Cartório Eleitoral de Alegrete, Geovana Pahim Galli, destacam os preparativos para o pleito e reforçam as principais orientações aos eleitores antes de um dos momentos centrais do calendário eleitoral.

A votação do primeiro turno será realizada neste domingo, 4 de outubro. Segundo o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as seções funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

As 210 urnas disponibilizadas para Alegrete incluem equipamentos destinados às seções eleitorais e urnas de contingência, que poderão ser utilizadas caso algum equipamento apresente problema durante o processo de votação.

Os locais de votação também estarão identificados para facilitar a localização das seções pelos eleitores. A orientação da Justiça Eleitoral é que cada pessoa confira antecipadamente onde deverá votar, evitando deslocamentos desnecessários no domingo.

A preparação não envolve apenas equipamentos. O Cartório Eleitoral também realizou uma reunião com representantes das forças de segurança para alinhar a atuação durante o pleito.

De acordo com as informações repassadas pela Justiça Eleitoral, haverá reforço no patrulhamento a partir da véspera da eleição. A medida integra o planejamento para garantir a segurança nos locais de votação e o andamento regular do processo eleitoral.

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Com a proximidade da votação, também chegam ao fim algumas modalidades de propaganda eleitoral.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno poderá ser veiculada até quinta-feira, 1º de outubro, conforme o calendário oficial do TSE. A mesma data marca o encerramento dos comícios e da utilização de aparelhagem de sonorização fixa dentro das regras previstas para a campanha.

Já no sábado (3), véspera da eleição, algumas atividades de campanha ainda serão permitidas até as 22h. É o caso da distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio.

Também até as 22h de sábado poderão funcionar alto-falantes ou amplificadores de som, observadas as restrições de distância previstas pela legislação eleitoral.

No dia da eleição, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, por meio de itens como bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

A legislação, porém, proíbe que essa manifestação individual se transforme em manifestação coletiva. Também não é permitida a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado que caracterize ação coletiva de propaganda.

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A orientação, portanto, é que o eleitor exerça seu direito ao voto sem transformar o local de votação em espaço de campanha.

Para o Cartório Eleitoral, uma das principais recomendações neste momento é simples: não deixar para verificar as informações somente no domingo.

O eleitor deve conferir previamente o local onde votará e organizar o deslocamento com antecedência. A identificação dos locais de votação e a estrutura de contingência foram planejadas justamente para permitir que eventuais situações sejam solucionadas sem comprometer o andamento do pleito.

As equipes da Justiça Eleitoral estarão mobilizadas durante a votação para atender ocorrências e orientar eleitores e mesários.

Serviço ao eleitor

Primeiro turno das Eleições 2026

Data: domingo, 4 de outubro

Horário de votação: das 8h às 17h, pelo horário de Brasília

Estrutura em Alegrete: 210 urnas eletrônicas, incluindo equipamentos de reserva

Sábado (3): último dia para distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas, até as 22h

Domingo (4): permitida manifestação individual e silenciosa da preferência política

O primeiro turno definirá os votos para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.