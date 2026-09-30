Eleições 2026: Cartório Eleitoral reforça orientações para o primeiro turno em Alegrete

Quando o eleitor chegar à seção no próximo domingo (4), uma estrutura preparada há semanas estará à espera para registrar cada voto. Em Alegrete, o Cartório Eleitoral conclui os preparativos para o primeiro turno das Eleições 2026 com 210 urnas eletrônicas disponíveis, incluindo equipamentos de reserva para atender eventuais ocorrências durante a votação.
O juiz eleitoral Rafael Echevarria e a chefe do Cartório Eleitoral de Alegrete, Geovana Pahim Galli, destacam os preparativos para o pleito e reforçam as principais orientações aos eleitores antes de um dos momentos centrais do calendário eleitoral.
A votação do primeiro turno será realizada neste domingo, 4 de outubro. Segundo o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as seções funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
As 210 urnas disponibilizadas para Alegrete incluem equipamentos destinados às seções eleitorais e urnas de contingência, que poderão ser utilizadas caso algum equipamento apresente problema durante o processo de votação.
Os locais de votação também estarão identificados para facilitar a localização das seções pelos eleitores. A orientação da Justiça Eleitoral é que cada pessoa confira antecipadamente onde deverá votar, evitando deslocamentos desnecessários no domingo.
A preparação não envolve apenas equipamentos. O Cartório Eleitoral também realizou uma reunião com representantes das forças de segurança para alinhar a atuação durante o pleito.
De acordo com as informações repassadas pela Justiça Eleitoral, haverá reforço no patrulhamento a partir da véspera da eleição. A medida integra o planejamento para garantir a segurança nos locais de votação e o andamento regular do processo eleitoral.
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Com a proximidade da votação, também chegam ao fim algumas modalidades de propaganda eleitoral.
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno poderá ser veiculada até quinta-feira, 1º de outubro, conforme o calendário oficial do TSE. A mesma data marca o encerramento dos comícios e da utilização de aparelhagem de sonorização fixa dentro das regras previstas para a campanha.
Já no sábado (3), véspera da eleição, algumas atividades de campanha ainda serão permitidas até as 22h. É o caso da distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio.
Também até as 22h de sábado poderão funcionar alto-falantes ou amplificadores de som, observadas as restrições de distância previstas pela legislação eleitoral.
No dia da eleição, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, por meio de itens como bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
A legislação, porém, proíbe que essa manifestação individual se transforme em manifestação coletiva. Também não é permitida a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado que caracterize ação coletiva de propaganda.
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A orientação, portanto, é que o eleitor exerça seu direito ao voto sem transformar o local de votação em espaço de campanha.
Para o Cartório Eleitoral, uma das principais recomendações neste momento é simples: não deixar para verificar as informações somente no domingo.
O eleitor deve conferir previamente o local onde votará e organizar o deslocamento com antecedência. A identificação dos locais de votação e a estrutura de contingência foram planejadas justamente para permitir que eventuais situações sejam solucionadas sem comprometer o andamento do pleito.
As equipes da Justiça Eleitoral estarão mobilizadas durante a votação para atender ocorrências e orientar eleitores e mesários.
Serviço ao eleitor
Primeiro turno das Eleições 2026
Data: domingo, 4 de outubro
Horário de votação: das 8h às 17h, pelo horário de Brasília
Estrutura em Alegrete: 210 urnas eletrônicas, incluindo equipamentos de reserva
Sábado (3): último dia para distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas, até as 22h
Domingo (4): permitida manifestação individual e silenciosa da preferência política
O primeiro turno definirá os votos para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
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