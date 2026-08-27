Eleições 2026: horário eleitoral gratuito começa nesta sexta-feira

Ao todo, serão 35 dias de veiculação da propaganda eleitoral, conforme as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

O espaço destinado aos candidatos é dividido entre a propaganda em rede, exibida em horários determinados, e as inserções de curta duração distribuídas ao longo da programação das emissoras.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Candidatos à Presidência terão tempos diferentes

De acordo com a divisão apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos à Presidência terão os seguintes tempos diários na propaganda em rede:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 5 minutos e 31 segundos;

Flávio Bolsonaro (PL): 4 minutos e 20 segundos;

Ronaldo Caiado (PSD): 2 minutos e 2 segundos;

Augusto Cury (Avante): 35 segundos.

A campanha de Lula terá o maior espaço, em razão da representatividade das legendas que integram sua aliança. A coligação reúne o PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL e Rede.

O PL, de Flávio Bolsonaro, concorre de forma isolada, assim como PSD e Avante.

Por sorteio, o Avante será o primeiro partido a apresentar sua propaganda no início do horário eleitoral. Na sequência, serão exibidas as campanhas do PSD, PL e da coligação encabeçada pelo PT. A ordem será alterada nos dias seguintes, seguindo o sistema de rodízio.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Inserções ao longo da programação

Além dos blocos fixos, as campanhas terão direito a inserções distribuídas durante a programação diária das emissoras, entre 5h e 24h.

Para a disputa presidencial, a divisão informada pelo TSE ficou da seguinte forma:

PT/coligação: 433 inserções;

PL: 339 inserções;

PSD: 159 inserções;

Avante: 47 inserções.

As peças poderão ter duração de 30 ou 60 segundos e serão distribuídas ao longo da programação.

Como funciona a divisão do tempo

O tempo de propaganda eleitoral não é dividido igualmente entre todos os partidos. Pela regra eleitoral, 10% do tempo é distribuído de forma igualitária entre as legendas, federações e coligações habilitadas, enquanto 90% é calculado de acordo com a representatividade das siglas na Câmara dos Deputados.

O acesso ao horário eleitoral gratuito também está condicionado às regras de desempenho partidário estabelecidas pela legislação eleitoral.

Partidos que não cumprem os requisitos da cláusula de desempenho não têm acesso ao horário eleitoral gratuito.

Propaganda em rede terá horários fixos

No primeiro turno, a propaganda em rede será transmitida de segunda-feira a sábado, com 50 minutos diários divididos em dois blocos de 25 minutos.

Às terças, quintas e sábados, os programas serão destinados à disputa para:

Presidente da República

Rádio: 7h às 7h12min30s e 12h às 12h12min30s;

TV: 13h às 13h12min30s e 20h30 às 20h42min30s.

Deputado Federal

Rádio: 7h12min30s às 7h25 e 12h12min30s às 12h25;

TV: 13h12min30s às 13h25 e 20h42min30s às 20h55.

Já às segundas, quartas e sextas-feiras, a programação em rede será destinada aos cargos de senador, deputado estadual ou distrital e governador.

Inserções terão 70 minutos diários

As inserções serão exibidas de segunda-feira a domingo, das 5h à meia-noite, totalizando 70 minutos diários.

Esse tempo será dividido igualmente entre os cinco cargos em disputa: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Cada cargo terá, portanto, 14 minutos diários destinados às inserções.

Regras para mulheres, pessoas negras e indígenas

A legislação eleitoral também determina que os partidos observem a distribuição proporcional do tempo destinado às candidaturas de mulheres, pessoas negras e indígenas.

A regra deve ser aplicada tanto na propaganda em rede quanto nas inserções. Caso haja descumprimento, a legenda deverá compensar o tempo devido posteriormente.

Propaganda terá recursos de acessibilidade

As campanhas também deverão garantir recursos de acessibilidade nas propagandas veiculadas pela televisão.

Entre as exigências estão janela com intérprete de Libras, legendas ocultas (Closed Caption) e audiodescrição, permitindo que um número maior de eleitores tenha acesso ao conteúdo apresentado pelos candidatos.

O que é proibido

A legislação eleitoral estabelece uma série de restrições para a propaganda. Entre as vedações estão o uso de determinados recursos de montagem, computação gráfica, trucagens, desenhos animados e efeitos especiais.

Também são proibidos conteúdos de natureza comercial, manifestações destinadas a ridicularizar adversários e a divulgação de pesquisas eleitorais manipuladas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com o início da propaganda nesta sexta-feira, os eleitores passam a ter contato diário com as propostas e mensagens das campanhas que disputam as eleições de 2026.