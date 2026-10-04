Eleições são encerradas em Alegrete com chegada das primeiras urnas ao Cartório Eleitoral

Após o fechamento das seções eleitorais, as urnas eletrônicas começaram a ser recolhidas e encaminhadas ao Cartório Eleitoral do município para os procedimentos de encerramento e apuração.

A primeira urna chegou ao Cartório Eleitoral às 17h16, marcando o início da chegada dos equipamentos após o encerramento da votação.

Durante o dia, a reportagem do Portal Alegrete Tudo acompanhou a movimentação em alguns locais de votação e registrou momentos de maior fluxo de eleitores. Em algumas escolas, houve movimento mais intenso e períodos de maior demora para a votação. Ao longo da tarde, porém, a movimentação diminuiu e o atendimento transcorreu de maneira mais tranquila.

No Cartório Eleitoral, Giovana Galli, chefe do Cartório Eleitoral de Alegrete, e Rafael Echevarri Borba avaliaram positivamente o andamento do processo eleitoral no município. Segundo eles, a votação ocorreu de forma tranquila e as situações registradas ao longo do dia foram contornadas sem maiores intercorrências.

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A chegada das urnas ao cartório representa uma das etapas finais do processo eleitoral. Com o encerramento da votação, os equipamentos são encaminhados pelas equipes responsáveis para que os procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral sejam realizados.

De acordo com Giovana Galli e Rafael Echevarri Borba, apesar de algumas situações pontuais e momentos de maior movimento nas seções, não houve ocorrências de maior gravidade que comprometessem o andamento da votação no município.

Com o início da chegada das urnas, o Cartório Eleitoral passa a concentrar os procedimentos relacionados ao encerramento da votação, enquanto os resultados são processados e divulgados pela Justiça Eleitoral.