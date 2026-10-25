Eleições| Segundo turno começa em Alegrete com filas pontuais e votação rápida

Votação começou às 8h deste domingo (25) com movimento tranquilo na maioria dos locais acompanhados pelo Alegrete Tudo. No Demétrio Ribeiro, cerca de 60 pessoas aguardavam a abertura das urnas.

A votação do segundo turno das eleições para presidente da República começou às 8h deste domingo (25) em Alegrete. Nas primeiras horas da manhã, a movimentação foi tranquila nos locais acompanhados pela reportagem do Alegrete Tudo, embora algumas escolas tenham registrado filas antes e logo após a abertura das seções eleitorais.

No Colégio Demétrio Ribeiro, um grupo de aproximadamente 60 eleitores aguardava na fila antes mesmo do início da votação. No local, segundo o fiscal eleitoral João Oribes, os trabalhos transcorriam com tranquilidade, e os eleitores conseguiam votar rapidamente.

No Colégio Emílio Zuneda, a reportagem registrou filas na entrada das seções. Apesar do movimento, o tempo de votação era curto: conforme o acompanhamento realizado pelo PAT, os eleitores levavam menos de dez segundos para registrar o voto na urna eletrônica.

Já no Colégio Raymundo Carvalho, o público chegava de forma gradual, sem filas expressivas, e as urnas operavam normalmente.

No CIEP, o movimento era considerado relativamente bom. Entre as seções do local, a de número 079 apresentava a maior concentração de eleitores até aquele momento. Não haviam sido registradas alterações, e a votação seguia normalmente.

Por volta das 8h53, o panorama informado pela reportagem continuava sendo de tranquilidade nos locais acompanhados, com tempo reduzido para a confirmação dos votos.

Eleitores escolhem o próximo presidente

Neste segundo turno, os eleitores vão às urnas para escolher o próximo presidente da República entre os dois candidatos que avançaram para a etapa final da disputa.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Quem já possui cadastro biométrico também pode utilizar o aplicativo e-Título, desde que a fotografia esteja disponível no aplicativo.

A reportagem do Alegrete Tudo acompanha a movimentação nos locais de votação e as principais informações sobre o andamento das eleições em Alegrete.