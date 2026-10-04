Eleitor pode comunicar possíveis irregularidades por canais oficiais durante a votação

A fiscalização do processo eleitoral envolve o trabalho do Ministério Público e de outras autoridades responsáveis pelo acompanhamento da votação. Segundo o MPRS, os eleitores também podem contribuir comunicando situações que possam representar irregularidades.

Entre os canais disponíveis está a Promotoria de Justiça, que atua na fiscalização do processo eleitoral e no cumprimento das normas. O eleitor também pode procurar a autoridade policial mais próxima para registrar uma ocorrência ou comunicar um possível ilícito presenciado durante a votação.

Outra alternativa é o Cartório Eleitoral, responsável pela organização e pelo acompanhamento do processo de votação no município. O eleitor pode procurar a unidade responsável pela sua cidade para informar uma situação que considere irregular.

Também está disponível o aplicativo Pardal, ferramenta oficial da Justiça Eleitoral para o encaminhamento de denúncias por meio de celulares com sistemas Android e iOS. O aplicativo permite que o cidadão registre e envie informações diretamente pelo aparelho.

Além disso, o eleitor pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Eleitor pelo telefone 148. O serviço atende eleitores de todo o Rio Grande do Sul, dentro dos horários estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

A orientação foi divulgada pelo MPRS na terça-feira (29) e reforça a importância de utilizar os canais oficiais para comunicar eventuais ocorrências. As informações encaminhadas pelos cidadãos serão analisadas pelas autoridades competentes, que avaliarão cada situação e poderão adotar as providências previstas na legislação eleitoral.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) orienta os eleitores sobre os canais oficiais que podem ser utilizados para comunicar suspeitas ou constatações de possíveis irregularidades durante o dia da votação. A recomendação é que as situações sejam informadas aos órgãos competentes para análise e eventual adoção das medidas previstas na legislação eleitoral.

A fiscalização do processo eleitoral envolve o trabalho do Ministério Público e de outras autoridades responsáveis pelo acompanhamento da votação. Segundo o MPRS, os eleitores também podem contribuir comunicando situações que possam representar irregularidades.

Entre os canais disponíveis está a Promotoria de Justiça, que atua na fiscalização do processo eleitoral e no cumprimento das normas. O eleitor também pode procurar a autoridade policial mais próxima para registrar uma ocorrência ou comunicar um possível ilícito presenciado durante a votação.

Outra alternativa é o Cartório Eleitoral, responsável pela organização e pelo acompanhamento do processo de votação no município. O eleitor pode procurar a unidade responsável pela sua cidade para informar uma situação que considere irregular.

Também está disponível o aplicativo Pardal, ferramenta oficial da Justiça Eleitoral para o encaminhamento de denúncias por meio de celulares com sistemas Android e iOS. O aplicativo permite que o cidadão registre e envie informações diretamente pelo aparelho.

Além disso, o eleitor pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Eleitor pelo telefone 148. O serviço atende eleitores de todo o Rio Grande do Sul, dentro dos horários estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

A orientação foi divulgada pelo MPRS na terça-feira (29) e reforça a importância de utilizar os canais oficiais para comunicar eventuais ocorrências. As informações encaminhadas pelos cidadãos serão analisadas pelas autoridades competentes, que avaliarão cada situação e poderão adotar as providências previstas na legislação eleitoral.