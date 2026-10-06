Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo; prazo para justificar ausência vai até 3 de dezembro

Em Alegrete, 15.036 eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026

Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026 podem votar normalmente no segundo turno, desde que estejam com o título eleitoral regular. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma eleição independente. Portanto, a ausência no primeiro turno não impede o eleitor de participar do segundo.

Em Alegrete, 15.036 eleitores deixaram de votar no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o equivalente a 26,97% do eleitorado, segundo os dados da apuração municipal. Mesmo quem não votou no primeiro turno e pretende comparecer às urnas no segundo precisa ficar atento a uma obrigação: a ausência do primeiro turno continua precisando ser justificada.

Prazo para justificar vai até 3 de dezembro

O eleitor que não votou no primeiro turno e não apresentou a justificativa no dia da eleição tem até 3 de dezembro de 2026 para regularizar a ausência.A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net, disponível nos sites da Justiça Eleitoral, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Após a eleição, o requerimento deve ser acompanhado de documentação que comprove o motivo apresentado para a ausência.

Entre os documentos que podem comprovar a razão da ausência estão aqueles que demonstrem, por exemplo, impedimento de saúde ou deslocamento. A documentação é analisada pela Justiça Eleitoral. O TSE estabelece que a justificativa é individual para cada turno. Assim, quem eventualmente deixar de votar nos dois turnos terá que apresentar uma justificativa para cada ausência, dentro dos respectivos prazos.

Quem não justificou no primeiro turno pode votar no segundo? Sim.

A falta no primeiro turno não impede automaticamente o eleitor de votar no segundo. Como cada turno é considerado uma eleição independente, o eleitor que não compareceu em 4 de outubro pode participar normalmente da votação seguinte, desde que sua inscrição eleitoral esteja regular. Isso significa que o eleitor não precisa esperar regularizar a ausência do primeiro turno para votar no segundo. Entretanto, depois deverá cumprir a obrigação de justificar a falta do primeiro turno ou, caso a justificativa não seja aceita, pagar a multa correspondente.

E se o eleitor não justificar?

Caso a ausência não seja justificada dentro do prazo, o eleitor deverá regularizar a situação e poderá ter de pagar multa eleitoral de R$ 3,51 por turno não votado e não justificado, conforme as regras da Justiça Eleitoral. A pendência pode ser quitada pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral, incluindo o e-Título, o Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral.

Enquanto a situação não for regularizada, o eleitor fica sujeito às restrições previstas na legislação eleitoral, incluindo impedimentos relacionados à obtenção de determinados documentos, participação em concursos públicos, matrícula em instituições oficiais de ensino e recebimento de remuneração de função ou emprego público, entre outras situações.

Ausência em três eleições consecutivas pode levar ao cancelamento

O eleitor também deve ficar atento ao acúmulo de ausências. Segundo as normas do TSE, a ausência a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem apresentação de justificativa ou pagamento das multas correspondentes, pode resultar no cancelamento da inscrição eleitoral. Por isso, uma falta isolada não significa que o título será cancelado. O problema ocorre quando as ausências se acumulam e não são regularizadas.

Quem está no exterior também tem prazo para justificar

Os eleitores que estavam fora do Brasil no dia da votação também podem justificar a ausência.Quem possui título eleitoral no Brasil e estava no exterior pode utilizar o e-Título ou os canais de atendimento da Justiça Eleitoral. Depois do retorno ao país, também é possível apresentar a justificativa em qualquer cartório eleitoral, no prazo de até 30 dias após o retorno, acompanhada de documentação que comprove a ausência do país.Para quem possui título inscrito em Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), a obrigatoriedade do voto é restrita às eleições presidenciais.

Atenção aos prazos

Para as eleições de 2026, os principais prazos são:

3 de dezembro de 2026

Último dia para justificar a ausência no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

8 de janeiro de 2027

Último dia para justificar eventual ausência no segundo turno, marcado para 25 de outubro, caso haja segundo turno.

Serviço ao eleitor

Não votou no primeiro turno?

Pode votar normalmente no segundo turno, se o título estiver regular;

A ausência do primeiro turno precisa ser justificada separadamente;

O prazo para justificar a falta do primeiro turno termina em 3 de dezembro ;

; A justificativa pode ser apresentada pelo e-Título , pelo Autoatendimento Eleitoral ou em cartório;

, pelo ou em cartório; Após a eleição, é necessário apresentar documentação que comprove o motivo da ausência;

Se a justificativa não for aceita, será necessário quitar a multa eleitoral;

Quem faltar aos dois turnos deverá justificar cada ausência separadamente.

Em Alegrete, onde 26,97% dos eleitores não compareceram no primeiro turno, a orientação da Justiça Eleitoral é especialmente relevante. Os eleitores que não foram às urnas em 4 de outubro ainda têm tempo para regularizar a situação, sem que isso impeça a participação no segundo turno.