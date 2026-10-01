Eleitor que não votar precisa justificar; veja quem é obrigado a comparecer

O eleitor sujeito ao voto obrigatório que não comparecer às urnas deve justificar a ausência ou, caso não apresente justificativa ou ela não seja aceita, quitar a multa eleitoral.

A justificativa pode ser apresentada no dia da eleição pelo e-Título ou por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral. Depois da votação, o eleitor tem até 60 dias para justificar a ausência em cada turno. Para as Eleições 2026, o prazo termina em 3 de dezembro para quem faltar ao primeiro turno e em 8 de janeiro de 2027 para quem não comparecer ao eventual segundo turno.

Cada turno é considerado uma eleição independente. Dessa forma, quem não votar no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja com a situação eleitoral regular. A ausência do primeiro turno, porém, deverá ser regularizada posteriormente.

Quais são as consequências de não regularizar a situação eleitoral?

Enquanto a situação permanecer irregular, o eleitor fica sujeito às restrições previstas na legislação eleitoral. Entre elas estão impedimentos relacionados à inscrição e à posse em concursos públicos e cargos públicos, ao recebimento de determinadas remunerações de funções públicas, à participação em concorrências públicas e à renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

Também existem restrições para a prática de determinados atos que exigem quitação eleitoral e para a obtenção de documentos, conforme as regras previstas na legislação.

A situação eleitoral regular pode ser consultada pelos canais da Justiça Eleitoral. Para estar em dia, o eleitor obrigado a votar deve ter votado, justificado eventual ausência ou quitado a multa correspondente.

Três ausências consecutivas podem cancelar o título

O eleitor que deixar de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências ou pagar as multas correspondentes, pode ter a inscrição eleitoral cancelada. Para essa contagem, cada turno é considerado uma eleição.

A regra não se aplica às pessoas para quem o voto é facultativo, como analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos.

Nas Eleições 2026, portanto, quem estiver sujeito ao voto obrigatório e não puder comparecer às urnas deve ficar atento aos prazos de justificativa para evitar pendências com a Justiça Eleitoral.