Eleitores de Alegrete votarão nas mesmas seções no segundo turno; atenção aos documentos

Os eleitores de Alegrete não terão mudanças nos locais de votação para o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25 de outubro. A votação será realizada nos mesmos locais do primeiro turno, mas a recomendação é conferir antecipadamente os dados eleitorais e separar os documentos necessários para votar.

Nesta etapa, os eleitores gaúchos votarão apenas para presidente da República. Por isso, será necessário registrar apenas um voto na urna eletrônica.

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte. Também é possível utilizar o aplicativo e-Título como identificação, desde que o perfil do eleitor contenha fotografia.

O título eleitoral impresso não é obrigatório, desde que o eleitor apresente um documento oficial com foto e saiba o local onde vota.

Como consultar o local de votação

A Justiça Eleitoral disponibiliza diferentes canais digitais para que os eleitores confirmem o endereço, a zona e a seção eleitoral antes de sair de casa. A consulta é especialmente importante para quem solicitou a transferência temporária do local de votação.

Uma das opções é o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Após acessar a ferramenta, basta selecionar a opção “Onde votar” para conferir as informações.

Outra alternativa é o Autoatendimento Eleitoral, que permite consultar dados eleitorais, verificar pendências e emitir documentos pela internet.

Os eleitores também podem esclarecer dúvidas por meio do ChatVote, assistente virtual disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Orientação da Justiça Eleitoral

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, solicitou aos tribunais regionais eleitorais que ampliem a divulgação de eventuais alterações nos locais de votação, com o objetivo de manter os eleitores informados e evitar deslocamentos para endereços incorretos.

A orientação também prevê que possíveis mudanças sejam avaliadas com critério, considerando as condições de funcionamento, segurança e acessibilidade dos locais, além dos impactos para o deslocamento dos eleitores.

Horário da votação

No domingo, 25 de outubro, as urnas estarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A orientação é que os eleitores confiram seus documentos, verifiquem os dados eleitorais e se organizem com antecedência para votar.