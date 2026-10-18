Eleitores poderão viajar de graça para votar no segundo turno no RS

Os eleitores do Rio Grande do Sul terão direito à gratuidade nas passagens de transporte rodoviário intermunicipal de longo curso durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A medida foi regulamentada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e busca garantir o deslocamento dos cidadãos até os municípios onde possuem domicílio eleitoral.

Conforme a regulamentação, a gratuidade será válida das 8h de sábado (24) até as 8h de segunda-feira (26), contemplando as viagens de ida e volta no período do segundo turno, marcado para domingo (25).

Para solicitar o benefício, o eleitor deverá apresentar o título eleitoral ou o e-Título, disponível no aplicativo da Justiça Eleitoral, como forma de comprovar seu domicílio eleitoral. A emissão das passagens deverá ser feita presencialmente nos pontos de venda, agências ou estações rodoviárias. Nos municípios onde não houver essas estruturas, o procedimento poderá ser realizado diretamente com as empresas de transporte.

A gratuidade será válida para viagens na modalidade comum. Caso esse serviço não esteja disponível, poderão ser utilizadas, nesta ordem, as modalidades semi-direta e direta. Os serviços especiais, como executivo, leito e leito-cama, não estão incluídos no benefício.

O transporte gratuito será permitido exclusivamente para o deslocamento entre o município de residência do passageiro e aquele onde está registrado seu domicílio eleitoral, com retorno à cidade de origem. A medida não permite a utilização das passagens para outros destinos.

Os bilhetes eletrônicos emitidos para essas viagens deverão conter o nome do eleitor, o número do título eleitoral e a identificação “Eleições 2026”.

Ressarcimento às empresas

A regulamentação também prevê o ressarcimento dos custos às empresas transportadoras, estações e agências rodoviárias que prestarem o serviço gratuito. Para isso, os responsáveis deverão encaminhar a prestação de contas ao Daer em até 30 dias após o segundo turno.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a aprovação do requerimento.