Eleitores relatam filas e demora em seções eleitorais de Alegrete

Eleitores que compareceram para votar neste domingo, 4, relataram demora e formação de filas em seções eleitorais instaladas na Instituto Estadual Oswaldo Aranha, um dos maiores locais de votação do município. Segundo relatos colhidos pela reportagem, a espera chegou a ultrapassar uma hora em alguns momentos.

Após um movimento intenso durante o período da manhã, as filas também foram registradas no início da tarde. A seção 57 esteve entre as que concentraram maior número de eleitores.

Um eleitor de 32 anos contou que precisou aguardar por cerca de uma hora e vinte minutos durante a manhã. Diante da demora, decidiu deixar o local e avaliar a possibilidade de retornar mais tarde.

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“Vim pela manhã e fiquei uma hora e vinte esperando. Fui almoçar e, à tarde, vou ver se volto”, relatou.

Outra eleitora, de 47 anos, atribuiu parte da demora ao tempo utilizado por alguns votantes diante da urna eletrônica.

“O problema são esse monte de números. Uma senhora levou quase quatro minutos na cabine”, comentou.

Apesar das reclamações relacionadas ao tempo de espera, a votação transcorria normalmente no local, sem relatos de ocorrências que comprometessem o processo eleitoral, conforme apurado pela reportagem.

Enquanto algumas seções apresentavam filas, outras registravam movimento menor. Na seção 89, por exemplo, não havia fila no momento da observação da reportagem.

Eleitora relata dificuldade de acessibilidade na Urcamp

Outro relato recebido pela reportagem ocorreu na Urcamp, também utilizada como local de votação. Uma eleitora afirmou ter enfrentado dificuldades para utilizar o elevador e acessar a seção onde deveria votar.

Segundo ela, ao chegar ao local, dirigiu-se ao elevador para subir até o quarto andar, mas foi abordada por uma pessoa que teria informado que o equipamento seria destinado exclusivamente a cadeirantes.

A eleitora afirma que explicou possuir problemas nos dois joelhos e na coluna e que, por esse motivo, necessitava utilizar o elevador. De acordo com o relato, a abordagem teria causado constrangimento diante de outras pessoas que estavam no local.

A eleitora contou ainda que havia levado consigo uma pasta com exames médicos justamente por receio de enfrentar dificuldades para acessar o andar. Segundo ela, após mostrar os documentos, a pessoa que a abordou se retirou, permitindo que ela prosseguisse para votar.

No entanto, ao retornar para utilizar o elevador após a votação, a eleitora relatou que o equipamento não teria subido. Com dificuldades, precisou utilizar as escadas para deixar o local.

O episódio, segundo a eleitora, gerou indignação. Ela classificou a situação como uma falta de respeito e afirmou ter se sentido constrangida durante a abordagem.

Os relatos de eleitores apontam situações distintas nos locais de votação: enquanto algumas seções registraram filas e maior tempo de espera, outras apresentaram fluxo mais tranquilo. Também foram relatadas dificuldades relacionadas à acessibilidade, que merecem apuração junto aos responsáveis pelo local de votação.

A reportagem buscou registrar as diferentes situações observadas e os relatos dos eleitores, sem atribuir responsabilidade individual por eventuais problemas sem a devida confirmação das autoridades responsáveis.