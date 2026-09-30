Eleitores terão transporte intermunicipal gratuito nos dois turnos das Eleições 2026

Gratuidade será válida para deslocamentos de ida e volta entre o município de residência e o domicílio eleitoral; benefício começa no sábado anterior e termina na segunda-feira após cada turno

Eleitores que precisarem se deslocar entre municípios para votar nas Eleições 2026 terão direito à gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros nos dois turnos do pleito. A medida está prevista na Ordem de Serviço DTR 009/2026, emitida na quinta-feira (24), e estabelece a oferta gratuita e regular do serviço durante o período eleitoral.

No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, a gratuidade será válida das 8h do sábado (3) até as 8h da segunda-feira (5). No segundo turno, previsto para 25 de outubro, o benefício seguirá o mesmo período: das 8h do sábado (24) às 8h da segunda-feira (26).

A medida contempla as viagens de ida e volta entre o município de residência do eleitor e o município correspondente ao seu domicílio eleitoral.

Quais modalidades estão incluídas

A gratuidade será assegurada prioritariamente nos serviços de transporte na modalidade comum. Na ausência dessa modalidade, o benefício poderá ser utilizado, sucessivamente, nos serviços semi-direto e direto. Não estão incluídos na gratuidade os serviços especiais, como executivo, leito e leito-cama.

Como solicitar a passagem gratuita

Para utilizar o benefício, o eleitor deverá apresentar o título de eleitor ou o e-Título, por meio do aplicativo, como forma de comprovar o domicílio eleitoral.

A passagem deverá ser emitida presencialmente, nos pontos de venda, agências ou estações rodoviárias. Quando esses locais não estiverem disponíveis, a emissão poderá ser realizada diretamente junto às empresas transportadoras.

Os municípios de origem e destino deverão corresponder obrigatoriamente ao município de residência e ao domicílio eleitoral do passageiro. O benefício prevê o retorno ao município de residência e não contempla outros destinos.

Nos bilhetes de passagem eletrônica deverão constar o nome e o número do título de eleitor, além da identificação “Eleições 2026”.

Ressarcimento às empresas

A regulamentação também estabelece regras para o ressarcimento das empresas transportadoras, estações e agências rodoviárias responsáveis pela prestação do serviço gratuito.

As empresas deverão apresentar a respectiva prestação de contas em até 30 dias após a realização do segundo turno. Após a aprovação do requerimento, a compensação financeira dos custos será efetivada em até 30 dias.

Datas da gratuidade

Turno Data da eleição Início da gratuidade Encerramento 1º turno 4 de outubro 3 de outubro, às 8h 5 de outubro, às 8h 2º turno 25 de outubro 24 de outubro, às 8h 26 de outubro, às 8h

A medida busca garantir o deslocamento dos eleitores entre seus municípios de residência e domicílio eleitoral durante o período das eleições, assegurando o acesso ao transporte intermunicipal regular nos termos estabelecidos pela Ordem de Serviço DTR 009/2026.