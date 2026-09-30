Eleitores terão transporte intermunicipal gratuito nos dois turnos das Eleições 2026

30 de setembro de 2026 julio Alegrete, Destaque 0

Gratuidade será válida para deslocamentos de ida e volta entre o município de residência e o domicílio eleitoral; benefício começa no sábado anterior e termina na segunda-feira após cada turno

Eleitores que precisarem se deslocar entre municípios para votar nas Eleições 2026 terão direito à gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros nos dois turnos do pleito. A medida está prevista na Ordem de Serviço DTR 009/2026, emitida na quinta-feira (24), e estabelece a oferta gratuita e regular do serviço durante o período eleitoral.

No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, a gratuidade será válida das 8h do sábado (3) até as 8h da segunda-feira (5). No segundo turno, previsto para 25 de outubro, o benefício seguirá o mesmo período: das 8h do sábado (24) às 8h da segunda-feira (26).

A medida contempla as viagens de ida e volta entre o município de residência do eleitor e o município correspondente ao seu domicílio eleitoral.

Quais modalidades estão incluídas

A gratuidade será assegurada prioritariamente nos serviços de transporte na modalidade comum. Na ausência dessa modalidade, o benefício poderá ser utilizado, sucessivamente, nos serviços semi-direto e direto. Não estão incluídos na gratuidade os serviços especiais, como executivo, leito e leito-cama.

Como solicitar a passagem gratuita

Para utilizar o benefício, o eleitor deverá apresentar o título de eleitor ou o e-Título, por meio do aplicativo, como forma de comprovar o domicílio eleitoral.

A passagem deverá ser emitida presencialmente, nos pontos de venda, agências ou estações rodoviárias. Quando esses locais não estiverem disponíveis, a emissão poderá ser realizada diretamente junto às empresas transportadoras.

Os municípios de origem e destino deverão corresponder obrigatoriamente ao município de residência e ao domicílio eleitoral do passageiro. O benefício prevê o retorno ao município de residência e não contempla outros destinos.

Nos bilhetes de passagem eletrônica deverão constar o nome e o número do título de eleitor, além da identificação “Eleições 2026”.

Ressarcimento às empresas

A regulamentação também estabelece regras para o ressarcimento das empresas transportadoras, estações e agências rodoviárias responsáveis pela prestação do serviço gratuito.

As empresas deverão apresentar a respectiva prestação de contas em até 30 dias após a realização do segundo turno. Após a aprovação do requerimento, a compensação financeira dos custos será efetivada em até 30 dias.

Datas da gratuidade

TurnoData da eleiçãoInício da gratuidadeEncerramento
1º turno4 de outubro3 de outubro, às 8h5 de outubro, às 8h
2º turno25 de outubro24 de outubro, às 8h26 de outubro, às 8h

A medida busca garantir o deslocamento dos eleitores entre seus municípios de residência e domicílio eleitoral durante o período das eleições, assegurando o acesso ao transporte intermunicipal regular nos termos estabelecidos pela Ordem de Serviço DTR 009/2026.

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