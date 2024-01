Elenco rubro-negro para o Efipan 2024 é apresentado no Centro Administrativo de Alegrete

Pela primeira vez em 48 edições do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, uma transmissão ao vivo numa live da prefeitura apresentou o elenco para o ano de 2024, do maior evento infantil pan-americano da América e lançou o encontro para o mundo.

O evento concorrido lotou as dependências do Salão Azul do Centro Administrativo da Prefeitura. Secretários municipais, vereadores, familiares dos atletas e imprensa prestigiaram a apresentação. A secretária de Desenvolvimento, Caroline Figueiredo, mediou o evento, que contou com a participação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, representada pelo secretário Rui Medeiros.

Com 25 atletas, o Flamengo de Alegrete, apelidado carinhosamente de Flamenguinho, tem em seu plantel 19 atletas da cidade e o restante de municípios da região. Do elenco, seis jogadores tem idade para continuar no grupo para 2025.

Edinho Machado, treinador rubronegro, falou da satisfação em jogar em casa. Do retorno ao comando da equipe, que já conquistou um vice-campeonato em Efipan. “Tivemos um planejamento, trabalhamos forte desde fevereiro e agora chegou a hora, ao lado da comunidade de fazer uma boa competição”, frisou Machado. O comandante técnico do Flamenguinho agradeceu a prefeitura pelo empenho em realizar o evento. Agradeceu empenho de vereadores, e desejou um maravilhoso Efipan, com o Flamengo indo muito bem.

Econômico nas palavras, o eterno presidente rubronegro Toninho Fagundes, disse que muitos anônimos trabalham para que o Efipan seja um sucesso. Preferiu não citar nomes, mas agradeceu todos e fez uma saudação especial ao grupo de jogadores.

O secretário de educação Rui Medeiros, parafraseou “Os craques passam por aqui”. Saudou os meninos, destacou o trabalho dos colaboradores da infraestrutura pelo eficácia em ajustar o estádio para o evento. trabalho e pontuou que as condições do gramado são excelentes.

Medeiros citou as reformas nos vestiários, e agradeceu a imprensa que divulga o Efipan para o mundo. Alegrete está de parabéns frisou o secretário, antes de desejar uma excelente competição aos meninos do Fla. “O mundo estará de olhos no Efipan”, frisou o secretário de esportes e lazer.

O vereador e coordenador técnico da competição Moisés Fontoura, fez uma saudação calorasa e conversou sobre a realização de mais uma edição do torneio. Explicou a logística do evento e destacou que a competição eleva o nome da cidade. Fontoura disse que a primeira delegação já chegará em Alegrete nesta segunda-feira (15).

Na coletiva, o vice-prefeito Jesse Trindade, mencionou o ganho nas áreas de turismo e cultura. A cidadania, através do esporte. Falou do palco do evento, que está impecável, complementou. Vizinho do zagueiro Sidnei, o vice-prefeito apontou para os meninos, dizendo da trajetória do ilustre alegretense. “Vocês tem a oportunidade de escrever a história de vocês. Sucesso e que possamos comemorar muito”, comentou.

Já o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, encerrou a fase das fala, elencando as positividades do evento. Elogiou o trabalho conjunto das secretarias em prol do Efipan, falou do esforço em entregar um gramado com as reais condições de jogo, explicando tecnicamente porque o campo apresenta umidade ao longo do ano. Amaral encerrou a atividade no salão Azul, interpelando o grupo rubronegro. “Mostrem porque vocês foram os escolhidos para jogar o Efipan 2024”, disse o prefeito ao final.

Transmitido em forma de live no canal da prefeitura,a apresentação encerrou com um a um dos jogadores sendo chamado na frente. O 43º Efipan acontece entre os dias 17 e 29 de janeiro, com 12 clubes, e representatividade de 6 países.