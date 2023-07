Eliane Blaskesi, autora de 4 livros sobre usucapião faz alerta

Quando a posse não tiver contestação, o imóvel não for bem público e preencher o requisito de tempo, que pode ser 2, 5, 10 ou 15 anos, dependendo da espécie da usucapião, o procedimento pode se dar em cartório.



É mais rápido, econômico e uma forma inovadora de regularizar seu imóvel.

Em Alegrete já foram registrados dezenas de imóveis através de usucapião extrajudicial.

Por outro lado, através da via judicial, o processo é bem mais demorado, podendo levar vários anos até sua conclusão.



Em ambos os casos as partes precisam constituir advogado para realizar a usucapião.

A boa notícia, além da possibilidade de fazer em cartório, é que há vários outros procedimentos que podem ser realizados para chegar ao registro do imóvel, que são mais simples e mais rápidos que a usucapião, como a retificação de área, adjudicação compulsória extrajudicial e o direito de Laje.

A análise feita por profissional especializado vai identificar qual o melhor caminho documental.

Para sanar sua dúvida, agende seu horário com a equipe da Advocacia Blaskesi pelo celular e WhatsApp 55 999918371 ou no Espaço Fluir a rua coronel Cabrita 266.

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.