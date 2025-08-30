Elias faz da arte de afiar facas uma profissão; o “amolador” percorre os bairros da cidade

Tradicionalmente, usa uma flauta ou gaita de boca para anunciar a sua chegada, oferecendo um serviço artesanal e que está diminuindo devido à evolução para estabelecimentos comerciais.

Em Alegrete, Elias Freitas da Silva Quevedo faz esse serviço pelas ruas. Morador do bairro Airton Sena 1, Elias tem 51 anos e após afastamento de uma empresa de transporte faz da atividade uma forma de sustento. Natural de Porto Alegre, ele veio para Alegrete em 2018.

Conta que aprendeu com o pai o ofício de amolador e desde então trabalha afiando facas, enxadas, tesouras e até alicate de unhas. Agora de forma integral ele percorre os bairros com sua bicicleta adaptada. Ele tinha uma flauta para chamar a freguesia, mas estragou. Usa uma caixa de som com um microfone acoplado para oferecer seus serviços.

A companheira Alda Margarete Quevedo da Silva é alegretense, ex-recicladora, acompanha o trabalho do esposo. Por conta de um auxílio-doença ela aprendeu a pintar quadros e sonha expor suas artes no Brique da Praça.

Elias também quer expandir seu trabalha, projeta uma banca móvel para colocar nos eventos que acontecem pela cidade.

Na bicicleta, uma pedra de afiar foi adaptada, assim como um aro de bicicleta pequeno acoplado no outro aro. Ele sobe na bike e pedalando vai afiando os utensílios. O valor é entre R$ 8 e R$ 20. A reportagem disse que a cada visita em um bairro consegue defender o dinheiro do dia. “Mas é preciso correr atrás. O pessoal tá meio sem dinheiro” , lamenta Elias, o afiador ambulante de Alegrete.

A reportagem encontrou o trabalhador na Praça dos Patinhos, com o carrinho carregado já tinha serviços agendados para o outro lado da ponte. A dona Alda acompanhava ele, e de carona iria na bicicleta do companheiro no objetivo de defender o dinheiro do dia.

O contato de Elias é 51 982487842, WattsApp também. Ele comenta que não sabe muito de telefone, seu negócio é trabalhar. Mas Dona Alda, faz o atendimento do serviço com agendamento e tudo mais.