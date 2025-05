No primeiro jogo da noite, a equipe do Calvos venceu pelo placar de 4 x 1 a equipe do Parceria pela Série B do Citadino. logo após, a equipe do Eliseos Futsal goleou a equipe do Caid pelo placar de 7 x 0 e aplicou o maior placar até o momento da competição estadual.

Para fechar os confrontos, a equipe do Center Fhotos venceu pelo placar de 4 x 2 a equipe do Racing que fez sua estreia na Série A. O citadino é uma realização da Prefeitura de Alegrete em parceria com o Sesc do Município.