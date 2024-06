Eliseos e Parceria seguem 100% e AABB fica no empate pela 8ª rodada do Citadino

Na noite da última quarta-feira, o ginásio da Arena Esporte e Lazer, foi palco de mais uma rodada do Citadino de Futsal. Mesmo em um dia chuvoso, o público se fez presente e acompanhou três grandes jogos pelo campeonato municipal.

Abrindo a rodada, Eliseos Futsal e AGN, protagonizaram um jogo muito disputado. A equipe da AGN saiu vencendo, porém, não segurou o entrosamento da forte equipe do Eliseos que virou para o placar de 4 x 1. Além da vitória, a equipe alviverde assegurou o primeiro lugar da Chave A e segue 100% na competição municipal.

Logo após, o Parceria venceu a equipe do Aimoré pelo placar de 3 x 1, a equipe segue 100% com duas vitórias em dois jogos. Fechando a noite, AABB e CAID protagonizaram um jogo de tirar o fôlego do público presente na Arena Esporte Lazer. A Associação do Banco do Brasil tinha o domínio do jogo, mas esbarrou em uma noite inspirada da defesa do CAID, placar final 4 x 4. Os jogos retornam na próxima quarta-feira (26).

Fotos: Sesc e Alegrete Tudo