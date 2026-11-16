Eliseos Futsal conquista a Copa Dores na categoria Sub-17

A equipe alegretense teve uma participação de destaque nos confrontos decisivos. Na semifinal, enfrentou o Dores e conquistou a vaga na decisão com uma vitória convincente pelo placar de 4 a 0.

Na grande final, o adversário foi o Colégio Militar. Demonstrando novamente qualidade e superioridade em quadra, o Eliseos Futsal venceu por 5 a 0 e confirmou a conquista do título.

Um dos pontos altos da campanha foi o desempenho defensivo da equipe. Nos dois jogos disputados durante as finais, os alegretenses não sofreram nenhum gol, balançando as redes nove vezes e mantendo a defesa invicta.

À frente da equipe durante a competição estiveram os auxiliares Alonso Medeiros e Alex Rios, que representaram o treinador Eliseo Leal e conduziram o grupo nos compromissos decisivos.

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A conquista foi muito comemorada pelos atletas e pela comissão técnica, que celebraram mais um resultado importante para o trabalho desenvolvido pelo Eliseos Futsal.