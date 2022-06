Em 24h, segundo acidente em Trevo de Alegrete; veículo colidiu em árvore

Na noite deste domingo(26), cerca 24h depois do acidente de ontem(25), à noite, em que uma condutora saiu da pista e capotou no Trevo da BR 290, com acesso a Manoel Viana, novamente, um acidente é registrado no km 574.

Desta vez, a condutora de um Toyota, uma policial civil, que seguia em direção a Rosário do Sul, saiu da pista e colidiu em uma árvore.

Morre Tawfiq Ahmad Hamed, um dos primeiros imigrantes árabes de Alegrete

Com o impacto, os airbags do veículo acionaram. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Alegrete, pelo Samu, com lesões leves.

Segundo os policiais rodoviários federais, a motorista alegou a falta de sinalização no local. O mesmo argumento que a condutora, que capotou ontem, também, teria comentado com os PRFs.

O Trevo está às escuras e a sinalização é deficitária. A Brigada Militar, também, esteve no local.