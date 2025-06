Em 4 meses, Alegrete cria 84 vagas no saldo de empregos pelo Caged

O município de Alegrete registrou 84 novas vagas com carteira assinada em 2025, resultado de 1.876 contratações e 1.792 desligamentos no período de janeiro a abril. O saldo dos quatro primeiros meses do ano é menor, considerando o mesmo período do ano passado, a criação de vagas despencou cerca de 37%, comparando os primeiros quadrimestres. Em 2024, nos quatro primeiros meses foram criados 135 empregos formais.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na última quarta-feira (28). Em abril deste ano, o município teve 437 admissões e 430 demissões, criando apenas 7 novos postos de trabalho. O desempenho só foi positivo pelos setores de Comércio e Serviços, que mais contrataram do que demitiram em abril. O Comércio teve 131 contratações e 98 desligamentos. O setor de Serviços admitiu 139 e cessou 106 contratos com carteira de trabalho assinada. Ambos foram responsáveis por 33 novos postos de trabalho.

No entanto, os setores de Agropecuária; Indústria e Construção encerraram abril no vermelho. Na Agropecuária foram fechados 29 postos de trabalho. Com 83 admissões, o setor extinguiu 112 contratos. A Indústria demitiu 87 e havia contratado 67, saldo negativo de 20. No ramo de Construção, foram admitidos 17, e desligado 27 (-10). Os números estão sem ajustes pelo MTE, e nos últimos 12 meses (Mai24 a Abr25), Alegrete contabiliza 5.075 admissões e 4.902 desligamentos. São 173 postos de trabalho no período de um ano.

Rio Grande do Sul

No Estado foram criadas 8.678 vagas de carteira assinada em abril. O número é resultado de 142.358 admissões e 133.680 demissões. O RS alcançou 75.525 novas vagas com carteira assinada em 2025, resultado de 630.521 contratações e 554.996 desligamentos no período de janeiro a abril. O saldo dos quatro primeiros meses do ano é cerca de 19% maior do que o acumulado de todo o ano de 2024, quando 63.404 postos de trabalhos formais foram criados no Estado.

Brasil

No País, os dados apontam a criação de 257.528 empregos com carteira assinada. O resultado é fruto de 2.282.187 admissões e 2.024.659 desligamentos no período.

Com esse saldo, o número de vagas formais geradas em 2025 (janeiro a abril) chega a 922.362. O estoque total de vínculos celetistas atinge, assim, um patamar de 48.124.423 trabalhadores com carteira assinada. Já no acumulado dos últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025), o saldo positivo é de 1.641.330 novas vagas formais.

O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de empregos formais em abril, com a criação de 136.109 vagas, um crescimento de 0,58%. O destaque dentro do setor ficou por conta das atividades de informação, comunicação, serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos, que juntas responderam por 52.446 novas vagas.

Na sequência, o Comércio registrou 48.040 postos criados (alta de 0,45%), seguido pela Indústria, com 35.068 empregos (0,39%), e pela Construção Civil, que gerou 34.295 novas vagas (1,16%). A Agropecuária também apresentou saldo positivo, com 4.025 postos formais (0,22%).

