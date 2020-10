Em 72 horas, Alegrete registra 30 novos casos de coronavírus

Compartilhe















O município de Alegrete registrou nas últimas 72 horas, 30 novos casos de coronavírus. DE acordo com o boletim epidemiológico emitido na noite de quarta-feira (07), já são 658 casos positivos da doença, desses, 575, estão recuperados.

Num comparativo nos últimos sete dias, o avança da doença preocupa no município. No primeiro dia do mês de outubro, eram 619 positivos para Covid-19. Em observação havia 180 pessoas que apresentavam síndrome gripal com sintomas considerado leve. Em isolamento domiciliar tinha 49 pessoas, dois aguardavam resultados de exame e 52 estavam com o vírus ativo.

De lá para cá, os números subiram. Já são 658 casos positivos, ontem (07), só em observação inicial o número pulou para 207 pessoas. No isolamento domiciliar, estão 63 e 41 pessoas aguardam o resultado do exame. Conforme o boletim 67 estão com caso ativo de Covid-19, com quatro pacientes hospitalizados.

Em uma semana, houve o aumento de 39 casos positivos em Alegrete. Nesta quinta-feira, o governo do Estado colhe os dados para apurar a cor da bandeira do Distanciamento Controlado.

Os dados emitidos pela secretaria de saúde do RS nesta manhã, apresentava Alegrete com uma taxa de ocupação em leitos de UTI com 55,6% . Já a região R03 – Uruguaiana, que abrange 9 hospitais estava com 65,4% de sua capacidade lotada em leitos de UTI.

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira