Em agradecimento, empresa doa 35 caixas de trufas aos profissionais da saúde de Alegrete

Existem muitas pessoas que passam por situações delicadas e, em razão de problemas de saúde precisam ser atendidos em hospitais. Na Santa Casa de Alegrete e no mundo, não são somente as equipes que atuam diretamente no combate à pandemia do novo coronavírus que estão diuturnamente lutando para salvar vidas, mas todos os demais profissionais em relação a outras comorbidades. Mas, a realidade de todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, copeiras, funcionários da higienização entre outros, que atuam na Santa Casa , UPA e ESFs é de apreensão neste período em razão deste inimigo invisível que mudou a realidade do mundo e impactou o planeta.

Com isso, muitas famílias que têm familiares acometidos deste cruel vírus que, até o momento, já fez milhares de vítimas fatais(no mundo), se colocam a orar e a fé se transforma em um elo ainda maior.

E, quem tem o privilégio de receber seu ente querido novamente em seu convívio é grato e demonstra isso de várias formas. Através de mensagens, de sorrisos e também com alguns ‘mimos’. O importante é valorizar toda essa classe que sabe-se está exausta, mas jamais desiste.

Uma família, que teve o patriarca por 12 dias na UTI Covid, em Alegrete, demonstrou seu agradecimento, valorizando também, uma empresa da cidade, Benditas trufas. Em sua rede social a empresária Claudia Vilaverde descreveu:

No dia em que o Brasil atingiu 100 mil mortes pela Covid-19, momento em que a tristeza da perda machuca milhares de famílias, as Benditas trufas alegram-se ao representar um ato de agradecimento e gratidão. Uma família que sofreu a angústia causada por este vírus, presenteia aqueles que foram anjos e estiveram ao lado de um pai, avô e pessoa querida por muitos.”- descreveu.

Na sequência ela continuou: a encomenda foi de 35 caixas de trufas, uma forma de agradecer e promover a alegria dos médicos e enfermeiros que cuidaram do familiar amado, sem medir esforços. O paciente encontra-se curado, saiu do hospital como um vitorioso de volta ao seu lar e à família.

Para encerrar a empresário citou: as Benditas trufas se solidarizam com as 100 mil famílias, não podendo deixar de registrar esse momento de gratidão. Que nossa força esteja com todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente e enfrentam esse mal que nos assola diariamente. Não desacreditem, fiquem em casa. Desta forma, ficaremos todos bem” – completou a mensagem no último domingo.