Em Alegrete a gasolina já teve queda no preço, mas ainda está acima da média na região

O preço dos combustíveis continua a cair nos postos. A gasolina, por exemplo, apresentara um recuo desde a última semana. A queda é resultado da limitação na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre 17% e 18%.

Em um levantamento feito pelo PAT, não apenas em Alegrete, mas em algumas cidades da Fronteira Oeste, Estado e País. Foi possível constatar que Santiago, o posto Missioneiro é o que tem o valor mais em conta com R$ 5,59 o litro da gasolina comum. Já em Rosário do Sul fica com o posto Santa Lucia R$ 5,79, em Uruguaiana o posto Conesul a R$ 5,59 no app e em Santana do Livramento como Alegrete é o posto Primeiro.

Em Livramento, a gasolina comum chega a R$ 6,29 no app e em Alegrete, pelo app o valor está R$ 5,97.

A redução em Alegrete, levando em consideração o menor preço, hoje (12), fazendo um comparativo com o máximo de R$ 7,28 no Posto Primeiro, a redução já é de R$ 1,31.

De acordo com alguns proprietários de postos de combustíveis que falaram com a reportagem, a queda do valor está associada em função da redução do ICMS sobre os combustíveis.

Alguns ainda pontuaram que o valor também depende da refinaria e o período de compra, por esse motivo, o valor em Alegrete deve continuar caindo.

No último dia 7 de junho, um decreto publicado no Diário Oficial da União, determina que todos os postos de combustíveis automotivos informem os preços de gasolina, diesel e etanol vigentes em 22 de junho deste ano, de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível.

O objetivo da medida é garantir que os consumidores possam comparar os preços praticados naquela data com os valores atuais e possam mensurar o desconto que passou a vigorar com a redução de impostos.