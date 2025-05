Em Alegrete cerca de 500 pessoas já se inscreveram para a CNH Social

O programa CNH Social, que oferece três mil vagas para formação gratuita de condutores de baixa renda, recebeu 205.382 cadastros nos primeiros 8 dias de inscrições abertas. O programa cobre integralmente todas as etapas do processo de habilitação: desde os cursos teóricos e práticos, passando pelos exames médicos, psicológicos e toxicológicos (quando exigido), até a locação de veículos para os testes e o pagamento das taxas do DetranRS.

A seleção dos beneficiados será feita por sorteio eletrônico, com lista publicada no site do DetranRS e no Diário Oficial do Estado. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho. A iniciativa é coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com investimento de R$ 13,8 milhões.

Segundo dados do CFC Alegrete e Manoel Viana, nos últimos dias, 449 pessoas se inscreveram no Programa entre as duas cidades. Além disso, o diretor da entidade, Sérgio Nogueira, reforçou para todos que se encaixarem no sistema, que façam a inscrição e possam participar do processo.

Quem pode participar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário:

Ter 18 anos ou mais;

Residir no Rio Grande do Sul há pelo menos dois anos;

Estar inscrito no CadÚnico até 28 de fevereiro de 2025 ou no Devolve-ICMS;

Possuir CPF;

Saber ler e escrever;

Ter renda familiar de até três salários mínimos;

Não ter processo de habilitação em andamento;

Não estar impedido judicialmente de dirigir;

Não ter CNH suspensa, cassada ou histórico de crime de trânsito;

Não precisar reiniciar processo de habilitação anterior.

Distribuição das vagas

O programa vai disponibilizar:

1.500 vagas para a primeira habilitação (categorias A ou B);

600 vagas para adição de categoria;

900 vagas para mudança de categoria, divididas em:

1) 90 para categoria C (caminhão);

2) 720 para categoria D (ônibus);

3) 90 para categoria E (veículos articulados).

Cada candidato pode se inscrever apenas uma vez. Quem for sorteado e não comparecer ou abandonar o processo ficará impedido de participar novamente por dois anos. Além disso, os sorteados terão até 45 dias para iniciar o processo no CFC.