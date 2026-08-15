Em Alegrete, crimes sexuais contra crianças e adolescentes superam processos por tráfico e furto

Ação do programa Infância Segura, em parceria com o projeto Mãos Dadas, do Ministério Público do RS, busca ampliar a identificação precoce de sinais de violência e qualificar o atendimento às vítimas

Cerca de 160 profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social participaram, nesta sexta-feira (14), de uma capacitação realizada na Câmara de Vereadores de Alegrete para fortalecer a prevenção e o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no município. A atividade foi promovida pelo programa Infância Segura, em parceria com o projeto Mãos Dadas, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), e reuniu participantes presencialmente e de forma virtual.

Professores, visitadores do programa Primeira Infância, agentes comunitários de saúde, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que mantêm contato cotidiano com crianças e adolescentes estiveram entre os participantes.

A iniciativa ocorre em um momento de preocupação diante do crescimento dos registros de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes em Alegrete. Segundo informações apresentadas durante a capacitação, o número de processos relacionados a crimes sexuais no município já supera o de processos envolvendo tráfico de drogas e furtos.

Casos que provocaram forte comoção na comunidade, como a morte do menino Márcio dos Anjos e o espancamento do menino Samuel, também reforçaram a necessidade de ampliar as ações de prevenção e identificação precoce de situações de violência.

A proposta da capacitação é justamente atuar antes que a violência atinja níveis ainda mais graves. Para isso, profissionais que estão diariamente próximos das crianças foram orientados sobre como reconhecer sinais que podem indicar situações de abuso, agressão física ou outras formas de violência.

Atenção aos sinais

O projeto Mãos Dadas, desenvolvido pelo MPRS, trabalha na qualificação dos profissionais que integram a rede de proteção para que possam identificar sinais de violência, acolher crianças e adolescentes e compreender como agir diante de uma revelação espontânea ou durante procedimentos de escuta especializada.

Também estão entre os objetivos orientar sobre as notificações aos órgãos competentes e estabelecer fluxos mais rápidos e adequados para o atendimento e o encaminhamento das vítimas.

A promotora de Justiça Cristiane Corrales, coordenadora do projeto Mãos Dadas, destacou que encontros como o realizado em Alegrete contribuem para aproximar os profissionais que integram a rede de proteção.

Segundo ela, a capacitação permite alinhar procedimentos e fortalecer a atuação conjunta, criando condições para que as situações de violência recebam respostas mais rápidas e eficazes.

A promotora de Justiça Rochelle Jelinek chamou atenção para a importância de agir antes que os casos cheguem ao Ministério Público.

Segundo a promotora, quando uma situação de violência chega ao conhecimento do Ministério Público, muitas vezes a agressão já aconteceu. Por isso, a identificação de sinais por adultos que convivem com crianças e adolescentes pode ser decisiva para interromper um ciclo de violência.

Entre as situações identificadas estão crianças vítimas de agressões físicas praticadas pelo próprio pai, adolescentes abusadas sexualmente por padrastos e menores molestados por familiares ou pessoas próximas e de confiança da família.

Um dos principais alertas apresentados durante a capacitação é que grande parte dos casos de violência e abuso ocorre dentro do próprio ambiente familiar ou envolve pessoas próximas da vítima.

Mudanças de comportamento podem ser sinais de alerta

Nem sempre uma criança ou adolescente consegue verbalizar o que está acontecendo. Por isso, a observação cotidiana dos profissionais que atuam na educação, saúde e assistência social pode ser fundamental.

Mudanças repentinas de comportamento, choro frequente, demonstrações de medo, marcas ou lesões, isolamento e episódios de automutilação estão entre sinais que podem exigir atenção e investigação adequada.

A orientação aos profissionais é que qualquer suspeita seja levada a sério e encaminhada pelos canais e fluxos previstos na rede de proteção. O objetivo não é substituir uma investigação especializada, mas garantir que uma situação suspeita não seja ignorada.

A capacitação também reforça a importância de evitar que a criança seja submetida a repetidos questionamentos ou situações que possam aumentar seu sofrimento. O acolhimento adequado e o encaminhamento correto são etapas fundamentais para proteger a vítima.

Rede de proteção precisa agir de forma integrada

A iniciativa busca fortalecer justamente essa rede que está mais próxima das crianças e adolescentes. Professores, profissionais da saúde, assistência social e demais integrantes dos serviços públicos podem ser os primeiros adultos a perceber que algo mudou.

A identificação precoce, aliada à comunicação aos órgãos responsáveis, pode permitir que medidas de proteção sejam adotadas antes que a violência se agrave.

A mensagem central transmitida durante a capacitação é que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada. A atuação articulada entre os diferentes setores pode fazer a diferença entre uma suspeita ignorada e uma vítima efetivamente protegida.

Denúncias podem ser anônimas

Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou suspeita de uma situação de violência contra crianças ou adolescentes pode denunciar. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque 100, canal nacional destinado ao recebimento de denúncias de violações de direitos humanos.

Em situações de suspeita, a orientação é não ignorar os sinais e procurar os canais oficiais de proteção. A denúncia pode ser o primeiro passo para interromper uma situação de violência e garantir que a criança ou adolescente receba proteção e atendimento adequado.