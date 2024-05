Em Alegrete, ex-BBB Matteus Amaral, faz apelo para doações aos atingidos pela cheia no RS

Na tarde desta segunda-feira (13), o ex-BBB Matteus Amaral, esteve presente no Salão Paroquial da Igreja Matriz em Alegrete. A reportagem do PAT entrevistou o alegretense que esclareceu alguns pontos envolvendo às cheias que assolam o Rio Grande do Sul.

Amaral esteve em Porto Alegre e em algumas cidades da Região Metropolitana nos últimos quatro dias. Segundo relatado por ele, o cenário que o Estado está passando é calamitoso, pessoas chorando, casas totalmente de baixo da enchente, animais abandonados, gente com hipotermia, foi a coisa mais impactante que já vi na vida, destacou o gaúcho. Ele também disse que na tarde de hoje, foram repassados R$2,8 milhões para o Hospital de Rolante, que foi drasticamente devastado com pelas cheias na região, esse são valores de vakinha em que Mateus é parceiro de outros influencers.

A equipe “BAH Matteus” está responsável por arrecadar o maior número de mantimentos para doar aos atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. Iva Aquino, uma das responsáveis pela campanha, destacou que produtos de higiene, alimentos, água e demais mantimentos estão sendo recebidos no Salão Paroquial. Qualquer doação é bem vinda, vamos colaborar e pensar nos nossos amigos gaúchos que perderam tudo.

Aos interessados em contribuir com a campanha, a ponto de arrecadação estará aberto até a próxima quinta-feira. O objetivo da equipe é partir na próxima quinta-feira (16), com o maior número de mantimentos aos necessitados na região metropolitana do Estado. O empresário, Everton Sott, estará disponibilizando caminhões da empresa para transportar as doações até Porto Alegre.