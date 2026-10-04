Em Alegrete, Liga Feminina une acolhimento e informação na campanha Outubro Rosa

O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama que busca ampliar o acesso à informação, estimular a prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce. Em Alegrete, a mobilização também ganha destaque por meio do trabalho desenvolvido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, entidade que atua no suporte a pacientes oncológicos do município.

O câncer de mama é provocado pela multiplicação desordenada de células anormais da mama e pode apresentar diferentes características e velocidades de crescimento. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a detecção e o tratamento em tempo oportuno estão relacionados a melhores resultados para as pacientes.

A campanha Outubro Rosa surgiu na última década do século XX como uma mobilização para estimular a população na luta contra o câncer de mama. O laço rosa foi utilizado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990. A partir de 1997, diferentes entidades passaram a promover ações de mobilização voltadas à detecção precoce da doença.

Cuidado deve fazer parte da rotina

A campanha chama a atenção para a importância de as mulheres conhecerem o próprio corpo e procurarem atendimento de saúde diante de alterações nas mamas. A orientação médica individual é fundamental para definir os exames e o acompanhamento adequado para cada caso.

No SUS, a recomendação atualmente divulgada pelo INCA indica a mamografia de rastreamento prioritariamente para mulheres de 50 a 74 anos, a cada dois anos, como estratégia baseada em evidências para a redução da mortalidade por câncer de mama. Mulheres que apresentem sinais ou sintomas devem procurar avaliação profissional, independentemente da idade.

Liga acompanha pacientes em Alegrete

Em Alegrete, a Liga Feminina de Combate ao Câncer mantém atuação voltada ao acolhimento e suporte de pessoas que enfrentam o tratamento contra a doença. Entre os auxílios oferecidos pela entidade estão apoio com hospedagem em cidades onde pacientes realizam quimioterapia e radioterapia, além da distribuição de alimentos específicos e outras formas de assistência.

Dados informados pela própria entidade mostram a dimensão do câncer de mama entre as pacientes acompanhadas. Em 2025, foram registrados 20 casos de câncer de mama. Em 2026, até o momento, já são 23 casos, conforme informação repassada pela Liga. A entidade destaca que o câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres atendidas.

Palestras durante o Outubro Rosa e Novembro Azul

Neste mês de conscientização, a Liga informou que disponibilizará palestras para empresas, instituições e grupos interessados, dentro das ações do Outubro Rosa e também do Novembro Azul.

A proposta é levar informação para diferentes espaços do município, abordando a prevenção do câncer de mama e também do câncer de próstata. A iniciativa amplia a campanha para além do mês de outubro e reforça que a prevenção e o cuidado com a saúde devem envolver toda a comunidade.