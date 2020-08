Em Alegrete o empreendedorismo rural já conta com exemplos bem sucedidos

Compartilhe









36 Shares

No último dia 6 de agosto, foi realizada visita técnica pelo médico veterinário chefe do Serviço de Inspeção Municipal, Gabriel Charão, secretário de Agricultura Daniel Gindri e fiscal Gabriela Weiler à propriedade do senhor Juarez e senhora Leila Marchezan, proprietários da Queijaria Conquista. O casal de produtores sempre foi exemplo de dedicação e criatividade, que usa a força do trabalho familiar para agregar valor ao produto primário, o que os torna o retrato do empreendedorismo rural. Além da agroindústria de beneficiamento de produtos de origem animal, eles resolveram investir e tornarem a propriedade também uma granja de ovos, seguindo o exemplo da produtora do Assentamento Novo Alegrete proprietária da Granja Ovos Caipira do Campo, que também tem produção de ovos de excelente qualidade na sua propriedade, e trouxe para agricultura familiar a pratica de criar os animais livres em piquetes separados por cerca elétrica.

Este case de sucesso funcionou também na propriedade dos Marchezan, onde as frangas em postura estão produzindo em média 10 dúzias de ovos por dia, aumentando o volume deste produto, antes ofertado apenas por uma Granja. A comercialização se dá no espaço do Feirante e na feira on-line. A ideia da granja veio em meio à pandemia, quando o filho do casal, Thiagner Marchezan, estudante do curso técnico em agropecuária do IFF, mostrou interesse em assumir esta atividade. Hoje, ele intercala suas atividades escolares online com a prática em sua própria casa. Exemplos como este fazem com que os jovens se apropriem das atividades rurais, permaneçam no campo produzindo e se tornem o futuro do agronegócio, evitando o tão preocupante êxodo rural. Pandemia do coronavírus obriga um Dia dos Pais diferente de todos os outros A Secretaria de Agricultura, através do secretário e dos técnicos envolvidos, está trabalhando para consolidar o programa de agroindústria rurais, projetando ações que irão incentivar e beneficiar os produtores que optarem por seguir a atividade de beneficiamento de produtos de origem animal ou vegetal. Visionário, Manoel Figueiredo deixa um legado histórico para Alegrete