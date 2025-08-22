Em alerta, acumulado de chuva deve superar os 50mm entre sexta e sábado em Alegrete

A Defesa Civil estadual, a partir do seu Centro de Monitoramento, atualizou as condições do tempo no Rio Grande do Sul para o fim de semana. Temporais com rajadas de vento intensas, granizo e chuva intensa, associados a um sistema de baixa pressão e à passagem de uma frente fria, devem atuar entre sexta-feira (22) e sábado (23).

Durante a madrugada e a manhã de sexta-feira (22), a previsão alertava para temporais capazes de causar queda de granizo e chuva intensa nas regiões Oeste, Centro, Campanha, Costa Doce, Região Metropolitana (RMPOA), Sul e Litorais Médio e Sul.

A partir do fim da tarde e noite de sexta-feira, novos temporais com potencial de queda de granizo, rajadas de vento intensas e chuva intensa devem ocorrer no Oeste, Campanha, Missões, Costa Doce, Sul e Centro. As rajadas de vento podem superar 90 km/h associadas aos temporais.

Em Alegrete, segundo o Metsul a previsão é de 32.7 mm de chuva para essa sexta e a mínima será de 16ºC chegando aos 27ºC durante o dia. A partir da madrugada de sábado (23), o avanço da frente fria gera novos temporais, com queda de granizo, rajadas de vento e chuva intensa nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Missões, Centro e em parte da Costa Doce e do Litoral Sul.

As rajadas de vento podem superar 55 km/h em Alegrete. Chuva e temporais também devem ocorrer nas demais regiões do Estado na madrugada de sábado, mas com menor potencial de granizo e vento. Ao longo do dia, a frente fria avança pelo território gaúcho e mantém a condição de chuva moderada a pontualmente forte e temporais, que ainda podem causar granizo e rajadas de vento de maneira isolada no Noroeste, Norte, Missões e Centro. Os acumulados variam entre 20 e 60 mm/dia, podendo chegar nos 80 mm/dia.

Para sábado, o município tem previsão de 23.8 mm de chuva com mínima de 7ºC e a máxima não passando dos 19ºC.

No domingo (24), chuva moderada a pontualmente forte persiste no Nordeste e Extremo Norte, sem risco de granizo e rajadas de vento. Os acumulados variam entre 10 e 40 mm, podendo chegar a 50 mm no Norte. Nas demais regiões, predomina tempo estável.

Em função da previsão de chuvas, pontualmente intensas e com acumulados moderados durante a semana, são indicadas as condições de Atenção e Alerta para as cidades em amarelo e laranja no mapa hidrológico, respectivamente. Há risco de ocorrência de cheias em arroios, córregos e pequenos rios, com respostas rápidas destes, e recarga dos rios maiores com elevação gradual, além de alagamentos em perímetros urbanos conforme a intensidade das chuvas (elevado volume em pouco tempo).