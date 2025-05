Em alta| A Carreta Brinca Demais é um furacão quando passa pelas ruas de Alegrete

Com ponto de partida na Praça General Osório, Centro, a carreta tem atraído centenas de pessoas diariamente, gerando filas extensas e repercussão constante nas redes sociais.

Composta por uma equipe de dez integrantes, entre motoristas, animadores e equipe de apoio, a carreta é tracionada por um caminhão Volkswagen Constellation e tem capacidade para transportar até 70 passageiros. Os usuários podem optar por realizar o trajeto sentados ou em pé, durante um passeio de cerca de 30 minutos. As viagens incluem música, iluminação com milhares de LEDs coloridos e a presença de personagens que interagem com o público, dançam e realizam acrobacias.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo o gestor do projeto, Vinícius Zimmermann, a Carreta Brinca Demais surgiu há 10 anos no município de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, e começou a circular pelo Rio Grande do Sul em 2019. Alegrete era uma das poucas cidades gaúchas que ainda não haviam recebido o projeto.

— Já passamos por quase todo o estado do Rio Grande do Sul — afirmou Zimmermann, em entrevista por telefone, ao PAT.

O sucesso da carreta é atribuído, segundo ele, à proposta de atenção e interação com o público. As danças e acrobacias, conforme destacou, são elementos que ajudam a atrair a atenção de pessoas de todas as idades.

Os personagens que compõem os passeios são fixos, com revezamento apenas nas fantasias utilizadas. A escolha dos animadores é feita por meio de um processo seletivo, mas, segundo Zimmermann, a equipe atual já atua há bastante tempo no projeto.

Durante a permanência em uma cidade, a carreta costuma operar de 15 a 30 dias, dependendo do nível de aceitação e da movimentação local. Em média, percorre entre 10 e 20 quilômetros por dia, conforme o número de passeios realizados. Já o preparo físico dos integrantes, segundo ele, é mantido durante as próprias apresentações. “Hoje eles já estão bem preparados, mas chegar nesse nível exige um processo demorado”, completou.

Os ingressos custam R$ 20 e podem ser pagos em dinheiro, cartões ou via Pix. O funcionamento é das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 16h às 22h aos sábados, domingos e feriados.

Em Alegrete, o percurso inicia na Praça General Osório. Nas ruas, é possível ouvir a carreta de longe, com a música, luzes e a reação das pessoas. Crianças, jovens, adultos e idosos participam da experiência, que se espalhou por diferentes espaços da cidade, tornando-se um dos assuntos mais comentados do momento.