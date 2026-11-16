Em alta velocidade, motorista perde o controle de Gol, atravessa canteiro e abandona veículo

Com o impacto, o veículo ficou impossibilitado de continuar trafegando. O condutor evadiu-se do local antes da chegada da Guarda Municipal.
Leia mais: Ginete alegretense fica entre os destaques da montaria na Expofeira de Quaraí
Durante a ocorrência, foi constatado vazamento de óleo sobre a pista, sendo solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar na limpeza e garantir a segurança do trânsito.
Após consulta à placa, foi possível identificar o proprietário do veículo. O automóvel, que foi abandonado, ficou na Avenida Ibicuí.
Conforme informações da Secretaria de Segurança, não houve registro de vítimas nem danos ao patrimônio público.
⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.
📢 PAT no Telegram? Sim.Clique aqui e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo. É de graça.
Seja o primeiro a comentar