Em alta velocidade, motorista perde o controle de Gol, atravessa canteiro e abandona veículo

Com o impacto, o veículo ficou impossibilitado de continuar trafegando. O condutor evadiu-se do local antes da chegada da Guarda Municipal.

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Durante a ocorrência, foi constatado vazamento de óleo sobre a pista, sendo solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar na limpeza e garantir a segurança do trânsito.

Após consulta à placa, foi possível identificar o proprietário do veículo. O automóvel, que foi abandonado, ficou na Avenida Ibicuí.

Conforme informações da Secretaria de Segurança, não houve registro de vítimas nem danos ao patrimônio público.