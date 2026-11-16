Em alta velocidade, motorista perde o controle de Gol, atravessa canteiro e abandona veículo

Na tarde de ontem (16), um motorista que trafegava em alta velocidade pela Avenida Eurípedes Brasil Milano, sentido Zona Leste, perdeu o controle de um veículo Volkswagen Gol, passou por cima do canteiro central e acabou parando logo após a Ponte Borges de Medeiros.

16 de novembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

Com o impacto, o veículo ficou impossibilitado de continuar trafegando. O condutor evadiu-se do local antes da chegada da Guarda Municipal.

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Durante a ocorrência, foi constatado vazamento de óleo sobre a pista, sendo solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar na limpeza e garantir a segurança do trânsito.

Após consulta à placa, foi possível identificar o proprietário do veículo. O automóvel, que foi abandonado, ficou na Avenida Ibicuí.

Conforme informações da Secretaria de Segurança, não houve registro de vítimas nem danos ao patrimônio público.

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