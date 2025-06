Em apenas 30 minutos, dois acidentes no mesmo local: Uno capota após colisão com Captiva

Desta vez, a colisão envolveu dois veículos no cruzamento entre a Avenida Tiaraju e a Avenida Inácio Campos de Menezes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor de uma caminhonete Captiva trafegava pela Avenida Inácio Campos de Menezes em direção à Avenida Tiaraju. O motorista relatou que teve a visão comprometida pela incidência solar e que o Fiat Uno, que seguia pela via preferencial, teria ficado em seu ponto cego. Ao avançar no cruzamento, o veículo Captiva colidiu com o Uno, que capotou em seguida.

No Fiat Uno estavam três pessoas: o motorista e duas passageiras. Todos os ocupantes foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Brigada Militar atendeu à ocorrência na tarde deste domingo(1º). O Fiat Uno sofreu danos de grande monta. Nenhum ocupante da Captiva se feriu.