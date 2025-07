Em área de alerta da Defesa Civil do RS, Alegrete tem previsão de 11 mm de chuva até sexta-feira

Em Alegrete, conforme previsão do Metsul Meteorologia, nesta quarta-feira (16), estão estimados 4.6mm de chuva fraca. Já para quarta-feira (17), a temperatura mínima cai para 8ºC e há previsão de chuva 6mm. Para sexta (17), a mínima é de 9ºC e chance de 0.3mm de chuva.

Após a passagem de uma frente fria entre a quarta (16) e quinta-feira (17), uma nova massa de ar frio de origem polar avança sobre o Rio Grande do Sul e favorece o declínio acentuado das temperaturas, com condições para precipitação invernal em áreas da Campanha e do Sul gaúcho. Além disso, as temperaturas permanecem baixas na sexta-feira (18) e no sábado (19), com possibilidade de geadas isoladas.

Com o avanço do ar polar, na quarta-feira (16), as temperaturas mínimas ocorrem à noite, variando entre 8° e 15°C nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Centro, Missões e parte do Noroeste. Nas demais áreas, ficam em torno de 16°C a 21°C.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na quinta-feira (17), essa massa de ar polar atua em todas as regiões gaúchas, e as temperaturas mínimas variam entre 6°C e 12°C, enquanto as máximas sobem pouco, ficando em torno de 7°C a 15°C. As rajadas fortes de vento (50 e 80 km/h) que atuam sobre o Rio Grande do Sul aumentam a sensação de frio. Além disso, a presença de umidade traz condições para precipitação invernal em áreas da Campanha e do Sul gaúcho entre a tarde e noite.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na sexta-feira (18), as mínimas variam entre 5°C e 11°C na maioria das regiões, ficando com valores inferiores a 4°C no Oeste e Serra gaúcha, e chance de geada no Oeste do Estado. Já as máximas oscilam entre 6°C e 16°C.

No sábado (19), as mínimas ficam entre 1°C e 11°C no Estado, com condições para geadas isoladas. À tarde, as máximas variam entre 14°C e 20°C.

A tendência é que, no domingo (20), as temperaturas mínimas variem entre 1°C e 12°C, e as máximas entre 16°C e 22°C.

Foto: Angel Fábio Alves