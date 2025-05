Em Brasília, presidente do Sindicato da Alimentação participa do seminário “O Trabalho em Frigoríficos”

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete (STIAA), Marcos Rosse, está representando a categoria neste importante debate na Capital Federal.

O evento abordará temas relevantes como a redução da jornada, acidentes com amônia, riscos biológicos, exposição de gestantes ao ruído, organização do trabalho e adoecimentos, a NR 36, a luta do movimento sindical, o art. 253 da CLT, bem como a atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho nos frigoríficos.

Os frigoríficos são um dos setores que mais registram adoecimentos ocupacionais e acidentes de trabalho. Somente em 2023, ocorreram 26.543 acidentes de trabalho, o que representa uma média de 104 acidentes por dia.

Com o expressivo aumento da produção, o setor é marcado por ritmo de trabalho excessivo, exposição a agentes contaminantes, vazamentos de amônia, jornadas exaustivas, acidentes com amputações, subnotificação de acidentes, entre outros fatores que comprometem a saúde dos trabalhadores.

Desde 2023, o Brasil registra um acidente com amônia (vazamento ou explosão) a cada 10 dias. Os trabalhadores têm sido submetidos a um ritmo de trabalho de até 170 movimentos por minuto — muito acima do estabelecido pelos parâmetros de saúde e segurança — o que aumenta consideravelmente os riscos de adoecimentos físicos e mentais.

Nos últimos anos, também foram observadas iniciativas que buscam suprimir medidas essenciais de proteção à saúde dos trabalhadores do setor, como as pausas previstas na NR 36 e no art. 253 da CLT.

Diante desse cenário preocupante, o Ministério Público do Trabalho e as entidades sindicais convidam toda a sociedade a participar do debate sobre a adequação do ambiente de trabalho nos frigoríficos.

O evento é realizado em parceria com a ESMPU — Escola Superior do Ministério Público da União — e a ENAMAT — Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho.

O presidente Marcos Rosse está no Auditório da Procuradoria Geral do Trabalho, localizado no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre A, Brasília — DF. O evento é gratuito e ocorrerá de forma híbrida, com 636 vagas para participação presencial e vagas ilimitadas para o público online.