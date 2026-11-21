Registro feito após a passagem do temporal emocionou moradores e despertou manifestações de fé e esperança em meio aos prejuízos causados pelo fenômeno climático.

Em meio ao cenário de destruição provocado pelo temporal que atingiu Tupanciretã, nesta sexta-feira (20), uma imagem religiosa chamou a atenção e gerou comoção nas redes sociais. A representação de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo permaneceu aparentemente intacta em meio aos estragos registrados no município.

A tempestade provocou danos em imóveis e estruturas, além de deixar famílias em situação de vulnerabilidade. Diante dos prejuízos, a comunidade enfrenta agora o desafio de reconstruir os espaços atingidos e prestar apoio às pessoas afetadas.

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Entre os diversos registros da destruição, a fotografia da imagem religiosa preservada ganhou destaque. A cena despertou manifestações de fé e esperança entre moradores e internautas, que compartilharam mensagens de solidariedade e reflexão diante da situação.

O episódio também ganhou um significado simbólico para parte da população em razão do nome do município. Tupanciretã tem origem indígena e é tradicionalmente associado à expressão “Terra da Mãe de Deus”, aspecto que reforçou a repercussão da imagem entre aqueles que acompanham os acontecimentos.

Embora a preservação da imagem seja um registro que despertou interpretações religiosas e emocionais, o episódio ocorre em um momento de grandes dificuldades para a população, que precisa de solidariedade e apoio para superar os danos causados pelo temporal.

Em meio às perdas materiais e à preocupação com a recuperação da cidade, a fotografia acabou se tornando um símbolo de esperança para muitas pessoas.

Foto: Marco Antônio (Marquinhos)