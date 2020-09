Em desaceleração, Alegrete está com 87 casos ativos da covid-19

Compartilhe









Com a tendência de entrar pela quarta semana consecutiva na bandeira laranja, na divulgação preliminar do decreto de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, o município de Alegrete já contabilizou 529 casos positivos da Covid-19.

Um dado alentador é que 427 infectados pelo vírus já foram considerados recuperados e 15 perderam a vida em decorrência da covid-19, conforme boletim epidemiológico emitido nas tarde da última quinta-feira (10).

Ontem foram registrados 4 casos positivos da covid-19 e mais dois pacientes recuperados em Alegrete. Mais um fato positivo da cidade é que não nenhum paciente está hospitalizado.

São 87 pacientes em isolamento domiciliar com casos ativos de coronavírus e 202 pessoas em observação inicial com sintomas gripais leves e passam por monitoramento pela secretaria epidemiológica.

O município de Alegrete já testou 5.487 pessoas com 4.951 resultados negativos. Sete pessoas estão aguardando resultados do Lacen e das duas mortes com suspeita da covid-19, os exames deram negativo.

A Região 03 (Uruguaiana), onde Alegrete está inserida apresentava nesta manhã de sexta-feira (11), 80.8% dos leitos de UTI ocupados. Dos 78, 63 deles estavam preenchidos. Nos 163 leitos covid-19 da região, 20 estavam ocupados. Já os 78 respiradores, 38 deles estavam em uso.

Dos 63 pacientes internados na região, 45 não foram infectados. Seis estão com suspeita e 12 tiveram a confirmação do coronavírus. O governador Eduardo Leite anuncia na tarde desta sexta-feira a análise preliminar das bandeiras no RS.

Júlio Cesar Santos