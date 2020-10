Em estado de calamidade pública, Alegrete deve continuar como área de risco médio de contaminação

O Gabinete de Crise confirmou, na última segunda-feira (19), o mapa do modelo de Distanciamento Controlado. Sem o recebimento de recursos, o mapa definitivo da 24ª rodada ficou com três regiões com risco baixo, em cor amarela, e 18 regiões com risco médio, em bandeira laranja.

As regiões Covid em bandeira amarela são Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. As bandeiras são válidas da 0h de terça-feira (20/10) até as 23h59 de segunda-feira (26/10). Alegrete ficou mais uma vez na zona de risco médio do contágio do novo coronavírus.

Exemplo de cidadania: Moradores limpam avenida do Balneário Caverá

Nesta sexta-feira (23), o governador Eduardo Leite, anuncia de forma preliminar as cores das bandeiras. A tendência é o município permanecer na laranja. Dos 18 leitos de UTI, nove estão ocupados. Sete dos pacientes internados estão com outros problemas de saúde. Os outros dois, recebem tratamento intensivo para Covid-19. Nenhum dos 30 leitos Covid disponibilizados está ocupado, dos 18 respiradores, três estão em uso.

A semana que iniciou com acréscimo nos casos positivos, hospitalizações, e mais uma vida perdida, teve uma queda do meio da semana em diante.

Na quinta-feira (22), foram registrados 7 casos positivos de Covid-19 e 15 pacientes recuperados. O município já contabiliza 830 casos confirmados, com 676 recuperados.

Com 137 ativos, apenas um paciente está hospitalizado. Alegrete já realizou 7.813 testes, com 6.880 negativos, dados atualizados pelo secretaria de saúde nesta manhã.

Pelo último boletim epidemiológico emitido pela secretaria de saúde do município, 397 pessoas estão em observação com síndrome gripal são 397 pessoas. Até ontem 21h, 103 pessoas estavam aguardando resultado de exames.

A região 03 Uruguaiana, a qual Alegrete integra, registra 64,1% a taxa de ocupação, em 78 leitos disponíveis entre os 9 hospitais. Já os leitos Covid, 19, dos 175, 19 deles estão ocupados (10,9%). Com 78 respiradores, 30 estão em uso, com taxa chegando a 38,5%.

Na região, 50 pacientes estão hospitalizados em UTI, 36 pessoas não contraíram Covid-19, estão internadas por outros motivos de saúde. Cinco suspeitos, e nove tiveram a Covid-19 confirmada.