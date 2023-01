Em extensa sessão, Câmara aprova a reposição e o aumento salarial para o funcionalismo

Vereadores compareceram em sua totalidade para os trabalhos

Na pauta, destaque para a reposição e aumento real dos servidores do Município e da própria Câmara. Foi apreciada e aprovada pelos vereadores a reposição de 5,93% para todo o conjunto de servidores e o aumento real de 2,10% de aumento real específico para os servidores. A revisão salarial anual é uma imposição constitucional para reposição das perdas inflacionárias.

Sessão foi marcada por diálogos e debates.

Desde a manhã da última segunda-feira (23), as três comissões parlamentares da Casa estiveram reunidas para exarar os respectivos pareceres: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar Social.

Também foi aprovado o repasse do Executivo de R$ 15 mil para o CTG Oswaldo Aranha, para viabilizar mais uma edição do 34 º Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha.

Uma forte representação da comunidade do Durasnal esteve desde cedo na Câmara e acompanhou a sessão até o final. Da mesma forma, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Alegrete (STEMA) acompanharam os debates, atentos ao projeto de lei que autoriza o Município a compensar no aumento do piso nacional o percentual da reposição que está sendo proposta agora.

Seu presidente Bolívar Marini manteve diálogo com os vereadores para deixar clara a posição do sindicato. O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, e o secretário de Finanças do Município também marcaram presença.

Houve debates muitas vezes acalorados, mas o conjunto de vereadores resultou votando pela aprovação dos PLs.

Líder do governo João Leivas e o líder da bancada da bancada do PDT, Éder Fioravante atento aos trabalhos.

Fotos: assessoria CMA