Em formato híbrido, Feira do Livro de Manoel Viana inicia dia 19

Com atividades virtuais e presenciais, a 5ª Feira do Livro de Manoel Viana acontece de 19 a 23 de outubro. O evento contará com a participação de escritores e escritoras de Santiago, Alegrete, São Borja, Cachoeirinha e Santa Maria e tem em sua programação contações de histórias, bate-papos literários, oficinas, lançamento de livros, lives musicais e o Concurso de Poesias Chiquinho Salles.

As ações presenciais serão realizadas no Centro de Cultura, na Praça Central, na Biblioteca Pública e na Escola Alberto Pasqualini e os eventos on-line serão transmitidos no Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana) e no YouTube do Sesc/RS (www.youtube.com/sescrs) – Exclusivo para o espetáculo “Ananse – O primeiro contador de histórias. Veja a programação completa abaixo.

Nesta edição, o patrono será o escritor Marcelo Rocha, que é autor de obras como “Lucidez”, “Enquanto Caio” e “Ocupa Porto Alegre – E Outros Contos”, com a qual recebeu o Prêmio Açorianos de Criação Literária em 2013. O evento também homenageará a escritora e narradora de histórias Rosane Castro, que tem onze livros publicados e atua em projetos culturais, sociais e pedagógicos. A Feira do Livro é promovida pelo Sesc Alegrete em parceria com a Prefeitura de Manoel Viana.

Marcelo Rocha

Rosane Castro

5ª Feira do Livro de Manoel Viana

Data: 19 a 23 de outubro de 2021

Local: Praça Central, Centro de Cultura, Biblioteca Pública e Escola Alberto Pasqualini

Patrono: Marcelo Rocha

Escritora Homenageada: Rosane Castro

Tema: Arte Cidade, Manoel Viana no caminho da literatura!

Realização: Sistema Fecomércio-RS/Sesc e Prefeitura de Manoel Viana

19/10 (Terça-feira)

19h – Narração de histórias – Rosane Castro

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

20/10 (Quarta-feira)

15h – Espetáculo “Ananse – O primeiro contador de histórias” – Casa das Artes

Transmissão pelo YouTube do Sesc/RS (www.youtube.com/sescrs)

21/10 (Quinta-feira)

9h às 19h – Troca-troca de livros na Bicicloteca

9h, 10h, 11h, 14h e 15h – Conversa e sessão de autógrafos com a escritora Rosane Castro

Local: Biblioteca Pública e EMEI

9h – Bate-papo “A leitura na sala de aula e fora dela”, com o patrono Marcelo Rocha

Mediação: Noemi Lopes

Local: Centro de Cultura

9h30, 11h30 e 15h30 – Contando histórias na praça – Ana Lúcia Vargas

Local: Praça Central

10h30, 14h30 e 16h30 – Contando histórias na praça – Tatiane Quintana

Local: Praça Central

10h30 – Bate-papo “A leitura na sala de aula e fora dela” , com o patrono Marcelo Rocha

Mediação: Noemi Lopes

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

19h – Abertura Oficial da 5ª Feira do Livro de Manoel Viana

Local: Centro de Cultura

19h30 – Mesa “História da Literatura e os clássicos”, com Marcelo Rocha e Rosane Castro

Mediação: Éden Caldas

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

22/10 (Sexta-feira)

9h às 19h – Troca-troca de livros na Bicicloteca

9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h – Conversa e sessão de autógrafos com a escritora Rosane Castro

Local: Biblioteca Pública

9h30, 11h30 e 15h30 – Contando histórias na praça – Tatiane Quintana

Local: Praça Central

10h30, 14h30 e 16h30 – Contando histórias na praça – Ana Lúcia Vargas

Local: Praça Central

19h – Concurso de Poesias Chiquinho Salles

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

23/10 (Sábado)

9h às 19h – Troca-troca de livros na Bicicloteca

9h às 11h – Oficinas para professores

Local: Escola Alberto Pasqualini

Oficina de teatro para professores

Ministrante: Karina Maia Dick

Oficina da palavra: “O poema na sala de aula”

Ministrante: Ronaldo Prestes Gomes

Oficina “Cartas de Afeto – Caminhos para a liberdade”

Ministrante: Merlen Alves e Ana Lúcia Vargas

Oficina de criação: “Do gesto à construção do desenho”

Ministrante: Douglas Medeiros

Oficina de criação de vídeo com celular

Ministrante: Alisson Machado

15h – Caça ao livro na praça

Local: Praça Central

16h – Encontro Leia Mulheres Alegrete e Projeto Infinitamente de Santiago

Local: Centro de Cultura

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

17h30min – Painel “Acessibilidade na produção literária do Ponto de Cultura do Coletivo Multicultural de Alegrete”

Ministrante: Amanda Meincke Melo

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

18h – Lançamento de livros

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

19h – Momento Musical – Live com Gui Mendes

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)

20h – Encerramento da 5ª Feira do Livro de Manoel Viana

Transmissão via Facebook da Prefeitura de Manoel Viana (www.facebook.com/PrefeituraManoelViana)