Em Guaporé, piloto alegretense conquista título gaúcho de arrancada

O gol branco #46 do piloto alegretense Bruno Jardim confirmou a boa temporada e numa performance impecável no Autódromo Dr. Nélson Barro, em Guaporé. No tradicional palco do automobilismo gaúcho e brasileiro, o piloto alegretense faturou o título de campeão gaúcho.

Gol #46 o melhor da temporada 2021

Bruno venceu na DT-A Light, onde é o atual recordista e venceu também na DT-A na 4ª e 5ª etapas do Campeonato Gaúcho de Arrancadas 2021. Neste ano foram duas provas em Tarumã e as outras duas em Guaporé.

Bruno no lugar mais alto do pódio teve ajuda da filha para erguer os troféus

Gol #46 venceu todas etapas do gaúcho

Alegretense faturou o título e é o atual recordista em sua categoria

Para definir os campeões gaúchos de arrancada, a 4ª etapa terá pontuação normal, enquanto a 5ª etapa oferecerá pontuação dobrada aos competidores na rodada dupla em Guaporé.

Com mais de 1000cv, o Gol #44 do alegretense era franco favorito ao campeonato deste ano. Não é para menos, Bruno é o recordista da categoria DT-A Light com o carro mais rápido da categoria. Em 2021, ganhou todas etapas da competição e levantou o troféu de campeão gaúcho.

“O melhor de tudo foi andar o ano inteiro,todo campeonato gaúcho sem quebras e sem dor de cabeça. Muito obrigado pela parceria. Um agradecimento especial às minhas equipes Columbia Racing & Garagem Motors que se dedicaram no carro e me ajudaram muito para que esse resultado acontecesse. Obrigado a todos que torceram por mim e me ajudaram de alguma forma”, comentou o piloto.