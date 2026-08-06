Em jogo atrasado, Real Alegrete enfrenta o Horizontina neste sábado pela Série Prata

A equipe alegretense viaja até o município de Horizontina para enfrentar o Horizontina Futsal, em partida válida pela fase classificatória da competição estadual. O confronto será disputado no Ginásio Edio Stoll e pode representar um passo importante rumo à classificação para a fase de mata-mata.

O duelo estava inicialmente previsto para o primeiro turno, porém acabou sendo adiado em razão da umidade na quadra do ginásio, condição que impossibilitou a realização da partida. Agora, as equipes voltam a medir forças em um momento decisivo da competição.

O Real chega embalado após conquistar uma expressiva vitória fora de casa sobre a equipe de Faxinal do Soturno, resultado que reforçou a confiança do grupo e manteve a equipe na briga pelas primeiras colocações da Série Prata. O bom momento aumenta a expectativa para mais um desafio longe de seus domínios.

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Uma vitória em Horizontina deixará o Real Alegrete muito próximo de confirmar matematicamente sua vaga na fase eliminatória da competição. Além da importância dos três pontos, o confronto servirá como um termômetro para o reencontro entre as duas equipes, já que na próxima semana o adversário será novamente o Horizontina Futsal, desta vez na Arena Esporte e Lazer, em Alegrete, encerrando a participação de ambos na primeira fase do campeonato.

A comissão técnica destaca a necessidade de manter o nível de atuação apresentado nas últimas rodadas, apostando na consistência defensiva e na eficiência ofensiva que marcaram a vitória diante de Faxinal do Soturno. O elenco também trabalha para minimizar o desgaste da viagem e buscar mais um resultado positivo fora de casa.