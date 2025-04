Em jogo eletrizante, AVF vence de virada o Ser Santiago em Manoel Viana

Na oportunidade, a AVF enfrentou a poderosa equipe da Ser Santiago, uma das melhores agremiações do futsal gaúcho atualmente.

A equipe adversária contava com atletas conhecidos no cenário brasileiro e mundial, com passagens até mesmo pela seleção brasileira. Com a bola rolando, os primeiros minutos foram de equilíbrio, com chances de gol para ambas as equipes.

Ainda no primeiro tempo, a AVF saiu na frente do marcador, porém, minutos depois, acabou sofrendo a virada. Na segunda etapa, o técnico Alonso Medeiros promoveu mudanças na estrutura da equipe, que conseguiu a virada com gol do alegretense Eduardo Tessari.

Após o gol, muita comemoração e empolgação, pois se tratava de um feito histórico: um time de uma cidade de 6 mil habitantes vencendo uma das potências do Estado. A equipe volta à quadra neste sábado, 3 de maio, contra a forte equipe de Caxias do Sul.