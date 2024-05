Em junho ocorre o 8º Seminário de Benzedeiras de Alegrete

Com o tema Honrando a Cultura de Amor, Cura e Fé a AFAUMISMA com apoio da Secretaria da Saúde do Município promove o 8º Seminário de Benzedeiras e Benzedores de Alegrete. O evento será no próximo dia 15 de junho no CTG Farroupilha das 8h30min às 16h.

Nádia Milleto que integra a Afaumisma diz que o Seminário que já é tradicional é um a oportunidade para que os que têm o dom de passar energias positivas de cura, por meio das mãos, com uso de plantas medicinas possam se apoderar de mais conhecimentos, trocar experiências e ajudar a comunidade. As inscrições podem ser feitas no local é a inscrição é a doação de um quilo de alimento não perecível.

Essa pratica que faz parte das terapias integrativas do SUS, como reick , massagem, dentre outras, é realizada todas às quartas- feiras, de forma voluntária, em um galpão do CTG Farroupilha aberta ao público.