Em manutenção, Balsa do Mariano Pinto não está realizando travessia em Alegrete

No começo desta semana, a Balsa do Mariano Pinto está passando por um processo de manutenção. A medida foi informada pela Associação da localidade e faz parte de um reparo na parte estrutural da base da travessia.

A Indústria Bastiani está com seus colaborares num trabalho diário para atender da melhor forma possível os moradores da região. A travessia está suspensa até a conclusão efetiva da reparação da estrutura que transporta os veículos e pertences.

A localidade é um polo econômico bem importante para as zonas rurais, pois transportam veículos que desempenham papel crucrial na lida do agronegócio. Além disso, o local atende três Municípios: Alegrete, Maçambara e Itaqui. O corredor de transporte do local atende alguns países como, Brasil, Chile e Argentina. A Balse deve voltar a operar no fim dessa semana, segundo relatos dos coordenadores da entidade.