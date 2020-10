Em meio à 2ª onda de Covid na Europa, Bélgica pode ficar sem leitos de UTI em 2 semanas

Os hospitais da Bélgica podem ficar sem leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em 2 semanas se o número de internações continuar a aumentar no ritmo atual, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde do país, Yves Van Laethem. Em meio ao avanço da segunda onda de infecções do novo coronavírus na Europa, o país vê o número de pacientes em unidades de terapia intensiva dobrar a cada oito dias.