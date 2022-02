Em meio à fatalidade da tragédia, muitas mãos salvaram uma vida

Em meio a uma tragédia em que duas famílias perderam entes queridos, devido a um crime ocorrido em Rosário do Sul, na noite do último sábado, em que um jovem de 23 anos, que supostamente não aceitou o fim do relacionamento, assassinou a namorada de 18 anos a facadas e, posteriormente, saiu em fuga pela BR 290, bateu frontalmente com o carro da funcionária da Rádio Nativa e Alegrete Tudo, Viviane Malgarin, se percebeu a grandiosidade e importância de todos os envolvidos no socorro.

Diante do cenário, naquela noite, fica antes de mais nada, a gratidão pela nova oportunidade, Vivi como é chamada, renasceu. O comandante do 3º Esquadrão da BM de Rosário do Sul, Capitão Magno Siqueira, disse que ela teve uma segunda chance, pois a ocorrência foi muito delicada.

Entretanto, muito mais que isso, o que fica daquela fatídica noite, é a solidariedade, empatia, humanidade e determinação em salvar vidas. Em um relato mais minucioso, pode-se perceber a determinação e a agilidade de várias mãos que salvaram a vida de Viviane. Ela que saiu de Alegrete com destino a Santa Maria, onde atualmente reside, teve a viagem interrompida ao ter o Polo atingido frontalmente pelo Gol do jovem que morreu no local. O carro dele incendiou após o impacto e ficou a poucos metros do carro de Viviane.

O PAT traz o relato minucioso feito pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Também fica a gratidão da colega Viviane Malgarin e seus familiares, dos amigos e das equipes da Rádio Nativa e Portal Alegrete Tudo, a todos que foram determinantes naquele momento crítico. Entre outras, citamos duas pessoas que foram as primeiras a falarem conosco: o soldado Lizando e o Capitão Magno Siqueira. Ambos tranquilizaram a todos e também se colocaram à disposição até que os familiares chegassem a Rosário. Portanto, nossa gratidão.

O relato policial daquela noite foi o seguinte:

Guarnições da Brigada Militar do 3° ESQD /Rosário do sul auxiliam em trágico acidente na BR 290. O possível autor do assassinato de uma mulher (ex companheira) resultou em um trágico acidente com morte.

Após a guarnição de área ter recebido uma denuncia anônima sobre uma mulher estar pedindo socorro na rua Lagoa da Mangueira , de imediato deslocou-se em patrulhamento, momento em que deparou-se com a vítima sem vida. O Samu foi acionado para a constatação médica do óbito e iniciou-se as buscas pelo suspeito do crime.

Foi recebida uma denúncia informando a cor do veículo que o suspeito estaria, assim como o modelo, VW GOL, onde a guarnição deu início as buscas, vindo a se deparar com o veículo na BR 290, altura do KM 488, no contrafluxo.

Então iniciou-se um acompanhamento pela guarnição, momento que o veiculo Gol desgovernou-se e colidiu frontalmente com outro veículo, Polo, que trafegava em sentido contrário, ocasionando um grave acidente de tais proporções ao veículo VW Gol que entrou em combustão instantes após a colisão.

Na cidade de Rosário do Sul, a guarnição da patrulha rural, que finalizava uma ocorrência de tráfico de drogas, mediante comunicação a rádio deslocou-se com urgência ao local, pois envolvia um possível autor de um assassinato em uma colisão em alta velocidade em outro carro, onde estava a condutora.

No local, a primeira viatura do Policiamento Ostensivo urbano, já iniciara os primeiros atendimentos, pois a pista encontrava-se interrompida pela gravidade do acidente. Começou então, uma corrida contra o tempo, pois no outro veículo, no Polo, encontrava-se uma mulher presa nas ferragens, além disso, o veículo que colidiu(Gol), começou a incendiar rapidamente, havendo ali, um risco muito alto de explosão, mesmo que cinco metros de distância um do outro. A preocupação era retirar a pessoa que encontrava-se com vida, pois o suspeito teve morte no local, devido ao grande choque e pelas chamas, que não puderam ser controladas a tempo, diante do grande vazamento de gasolina e óleo.

Foram quebrados vidros, arrombada as portas laterias, as quais puderam ser abertas, pois a colisão fez com que a frente do polo entrasse de maneira parcial em direção a motorista, o que fez com que as pernas ficassem trancadas. O calor do local era absurdamente quente, chegando ao ponto de quase derreter algumas peças do painel do outro veículo, que encontravam-se estilhaçadas um pouco à frente.

Foi nesse momento, que uma ajuda se fez muito importante, a de um caminhoneiro que, sem medir esforços tentou arrastar o carro em chamas de perto do carro onde encontrava-se a mulher(Vivi), presa nas ferragens, fazendo com que quase o fogo pegasse na carroceria.

A caminhonete da Patrulha Rural, então, conseguiu junto a muito esforço de todos os policiais ali, arrastar o veículo Polo de perto das chamas, onde também chegou em auxílio ao local um trator de um trabalhador próximo, conseguindo assim reverter aquela terrível situação.

Era impossível a retirada da mulher de dentro das ferragens sem o auxílio imprescritível do Corpo de Bombeiros da cidade de Rosário do Sul, onde com as técnicas necessárias e os aparelhos da equipe, e muito esforço em comunhão de todos, policiais, bombeiros, SAMU e dos cidadãos que ali prestaram auxílio, a motorista foi retirada com vida e ferimentos aparentemente sem gravidades maiores que levassem ao risco de morte.

Para encerrar, o seguinte e emocionante relato feito na página da Patrulha Rural 3 Esqd /2 RPMon :

A página da patrulha rural destina se a apresentar o valoroso trabalho que a nossa Brigada Militar presta através do nosso esquadrão, onde as ocorrências não se destinam tão somente a patrulha rural, mas sim, a todas as guarnições do Policiamento Ostensivo Urbano, pois assim achamos que, com a demonstração dos nossos esforços e serviços, a comunidade conheça quem está realmente ao seu lado.

No entanto, esta postagem não teria como ser somente sobre isso, mas sim, em dizer a todos como é importante salvar uma vida, onde em meio a uma cena que poderíamos descrever como verdadeiro inferno na terra, de dor, tragédia, visões simplesmente aterrorizantes, se manteve a vida da condutora.

O nosso Corpo de Bombeiros prestou um serviço simplesmente nobre e honroso, pois são em horas assim, de desespero total, que a presença deles se torna algo, no mínimo, de alívio, são heróis realmente.

Agradecemos aos cidadãos que nos ajudaram nessa batalha, o caminhoneiro, o senhor que buscou o trator e o médico que chegou e ofereceu apoio. É assim que deve ser um ser humano, salvar, salvar, salvar,sempre salvar, não importam as condições.

Atualização do estado de saúde de Viviane:

Inicialmente ela foi atendida no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora e transferida para o Hospital Caridade Dr Astrogildo Azevedo, onde realizou uma cirurgia no antebraço esquerdo e no joelho. Os procedimentos foram um sucesso e a recuperação está muito bem. Logo, estará em casa e dentro do período oportuno, retornará às suas aventuras, como ela gosta, andar de bike e fazer rapel, entre outras.