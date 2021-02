Em meio à pandemia e distanciamento social, Cult Cinemas tenta se reerguer em Alegrete

A empresária alegretense Cristiane Brandolt, umas das proprietárias da Rede Cult Cinemas, ao lado do pai Sílvio Brandolt, com quem administra as salas de Cruz Alta e Ijuí, passou por momentos difíceis nesta pandemia do novo coronavírus.

O Cult em Alegrete retornou às atividades em setembro de 2020, depois de 6 meses fechado por causa da pandemia. Com um público pequeno, a empresária recorda que a filial em Alegrete estava com sessões lotadas antes da pandemia. Num balanço financeiro, ela previa que caso ficasse mais três meses no mesmo ritmo, teria recuperado todo investimento aplicado na sala em Alegrete. Cristiane conta que a suspensão das atividades foi um baque. “Tivemos momentos bens ruins. A ponto de pensar em fechar tudo”, recorda. A cidade de Alegrete não tinha cinema há muito tempo e o Cult veio em bom momento, mas 28 dias após a abertura, o cinema fechou por causa da pandemia. Cristiane lamentou, foram 7 meses fechado que resultaram em danos financeiros gigantescos e agora com o público retornando ao cinema aos poucos. Com 150 assentos, o Cult Cinemas Alegrete tinha planos para inaugurar outra sala, mas a pandemia aniquilou o projeto. A retomada das atividades em Alegrete foi em 14 de janeiro – prefeitura não autorizou a reabertura quando houve a liberação estadual em outubro. Alegrete pôde voltar a ter seu cinema em setembro, por meio de decreto da Prefeitura. A filial alegretense fechou em 13 de janeiro, mas voltou a operar em fevereiro. A empresária revela que pensou em vender os cinemas, justamente pela demora em reabrir em Ijuí. “Foi ali que mais pensei. Mas eu não ia conseguir ninguém para comprar. Ia ser muito difícil. Então achei mais fácil irmos levando. Hoje não pensamos mais em vender. Agora que conseguimos reabrir, com a população nos apoiando com força, vamos ficar bem”, comenta a esperançosa empresária. Segundo Cristiane, as populações de ambos os municípios estavam ansiosas pelo retorno dos cinemas. Ela conta que clientes falavam em dar uma contribuição financeira, se fosse necessário. – Era esperado que houvesse um público abaixo do normal, mas está sendo um movimento bom. Para nós, está sendo suficiente para sobreviver. Este vai ser um ano de sobrevivência – reflete. Em cartaz no Cult Cinemas nesse final de semana um clássico em versão live action com sessões às 21h40min. PINÓQUIO Sinopse Gepeto é um solitário marceneiro que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio, o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que o levará a conhecer de perto os perigos do mundo. Também neste sábado e domingo, outro super clássico no telão do Cult Cinemas Alegrete: TOM & JERRY – O FILME Sessões até domingo: 17h20 e 19h30 Sinopse Uma das rivalidades mais amadas da história é reacendida quando Jerry se muda para o melhor hotel de Nova York na véspera do “casamento do século”, forçando a desesperada organizadora do evento a contratar Tom para se livrar do rato em Tom & Jerry: O Filme, do diretor Tim Story. A batalha de gato e rato que se segue ameaça destruir a carreira dela, o casamento e até o próprio hotel. Mas logo surge um problema ainda maior: um funcionário diabolicamente ambicioso conspira contra os três. Uma combinação impressionante de animação clássica e live-action, a nova aventura de Tom e Jerry na telona abre novos caminhos para os personagens icônicos e os força a fazer o impensável… trabalhar juntos para salvar o dia. Valor dos ingressos: Inteira: R$ 20,00 Meia-entrada: R$ 10,00 Tem direito a meia entrada estudantes, crianças e jovens até 15 anos, maiores de 60, deficientes, doadores de sangue e ID Jovem. Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução