Em noite de casa cheia, o Citadino começa com três bons jogos

Com um bom público nas arquibancadas, os presentes puderam acompanhar três bons jogos do maior campeonato da Fronteira Oeste. O prefeito Jesse Trindade, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, e demais servidores marcaram presença no evento.

Com a bola rolando, o Black Bar estreou vencendo a equipe do Caid pela Série C. Em um jogo bem disputado, a equipe da Blackout levou a melhor, vencendo por 3 a 2. No segundo confronto da noite, o Cidade Alta/Fênix venceu, nos minutos finais, a boa equipe do Athletic por 2 a 1, pela “Segundona” do Citadino.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Fechando a noite, ocorreu o jogo mais esperado: Real contra a forte equipe da AABB. A partida, que contou com diversos jogadores federados, atendeu às expectativas do público e terminou com a vitória da Associação Atlética Banco do Brasil por 6 a 5, garantindo seus primeiros pontos na elite do futsal alegretense.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A renda dos jogos será revertida para a Secretaria de Educação, que irá adquirir materiais esportivos para as escolas de Alegrete. Bolas, redes, cones e demais equipamentos serão comprados com a arrecadação da bilheteria do Citadino.