Em novo mandato, Afonso Motta garante cerca de R$ 4,2 milhões para o Alegrete

Em menos de 100 dias, o parlamentar já indicou R$ 4,2 milhões em recursos federais que serão direcionados para investimentos em educação, saúde, obras de infraestrutura, projetos sociais e apoio à cultura.

“São recursos que chegam para fortalecer diversas ações no município. Temos uma história de muito trabalho junto ao povo do Alegrete e vamos seguir atuando no Parlamento para buscar mais recursos e avanços para toda a região da Fronteira Oeste”, reforça o deputado.

Do recurso destinado, quase R$ 2,6 milhões contemplarão obras urbanas, como a pavimentação de ruas e aquisição de uma escavadeira. Desse total, R$ 1 milhão será direcionado, exclusivamente, para a pavimentação do bairro Capão do Angico, entre a Avenida Espinilho e Avenida Cedro.

Outros R$ 1,2 milhão atenderão as necessidades da Santa Casa do Alegrete, R$ 162 mil para o Instituto Farroupilha, R$ 100 mil para APAE local e R$ 100 mil para a realização do Carnaval 2024 na cidade.