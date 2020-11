Em ônibus intermunicipal, homem se passa por surdo/mudo para furtar celular

Homem tentou se passar por surdo/mudo ao furtar um celular dentro de um ônibus da Planalto, entretanto, esqueceu minutos depois da “sua condição ” e passou a falar normalmente invertendo o papel com um “amigo”.

Foi a falha perfeita para a vítima suspeitar da dupla e acionar a Brigada Militar assim que chegou na Estação Rodoviária de Alegrete.

De acordo com informações, a vítima estava no ônibus que faz linha Porto Alegre/Alegrete. Em determinado trecho colocou o aparelho celular para carregar. Pouco tempo depois percebeu a aproximação de dois indivíduos um deles no primeiro momento era surdo/mudo e falava com o companheiro através de gestos, porém, pouco tempo depois eles mudaram os personagens só que esqueceram que ainda estavam dentro do mesmo ônibus e próximos da vítima que achou muito intrigante a situação.

Mas o erro dos “artistas” foi fundamental para que a vítima de 42 anos pudesse recuperar o aparelho celular, pois ao perceber que o telefone havia sumido ele questionou os demais passageiros se alguém teria visto o aparelho sem nenhum sucesso.

Assim que chegou na rodoviária de Alegrete a vítima acionou a Brigada Militar que, diante das características abordou o indivíduo conhecido como Shaolin, nas imediações do ginásio do IEEOA.

No interior da mochila o celular da vítima foi encontrado. Ao ser questionado, o acusado, no primeiro momento disse que era dele e estava sem bateria, depois disse que havia encontrado no chão do ônibus, mas não soube explicar o motivo que não devolveu ao dono, já que o mesmo tinha questionado e alertado que o seu telefone que estava carregando havia desaparecido.

Desta forma, Shaolin de 19 anos foi encaminhado à delegacia de Polícia onde foi determinado pelo delegado de Plantão flagrante por furto. Depois de ouvido, o acusado foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. O fato aconteceu no início da manhã de sábado(21), em Alegrete.